América Latina e Caribe superam os 5 milhões de casos de COVID-19

A América Latina e o Caribe superaram nesta segunda-feira (3) os cinco milhões de contágios de COVID-19, sendo o Brasil o país da região mais afetado em termos absolutos.

O coronavírus soma 5.002.625 casos na região, 202.618 dos quais são óbitos. No Brasil, com uma população de quase 212 milhões de habitantes, os contágios totalizam 2.750.318 e as mortes, 94.665, desde o início da pandemia.

O Peru, com 32 milhões de habitantes, é o segundo país mais afetado pela pandemia na região, com 428.850 contágios e 19.614 mortos.

O país andino, que iniciou uma suspensão gradual do confinamento gradual em 17 de suas 25 regiões para reativar a economia semiparalisada, registra uma recidiva "significativa" dos casos, segundo o governo.

Desde que a flexibilização começou, em 1° de julho, e depois se autorizou o transporte nacional aéreo e terrestre, os contágios quase dobraram, passando de 3.300 diários para 6.300, de acordo com cifras oficiais.