Agendado jogo da última rodada do Epanhol não realizado por surto da COVID-19

Mais de uma semana após ser adiado, o jogo entre o Deportivo La Coruña e o Fuenlabrada, não disputado na data marcada por conta de um surto da COVID-19 no time de Madri, foi remarcado para 5 de agosto, informou nesta segunda-feira a Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

Esta partida seria disputada na última rodada do Campeonato Espanhol da Segunda Divisão, no dia 20 de julho e no mesmo horário que os outros 10 confrontos marcados na tabela do torneio. Mas a não realização do encontro gerou uma grande confusão que ameaça alterar o início da próxima temporada do futebol na Espanha.

Uma vez que a maioria dos jogadores do Fuenlabrada, que estavam confinados em um hotel na cidade de La Coruña, foram liberados, e que entre eles "há um número suficiente de negativos para o novo coronavírus", o Comitê de Competições da RFEF determinou a data de 5 de agosto para a realização do confronto.

O adiamento desta partida, que é fundamental tanto na luta por uma vaga no playoff (torneio) que vai descidir quem sobe para a elite do futebol do país como para quem segue na categoria, mergulhou a segunda divisão espanhola no caos, com guerras de comunicados entre as diferentes equipes afetadas e sem saber quem ficará com a terceira e última vaga para acompanhar o Huesca e Cádiz na próxima temporada da Primeira Divisão, que irá começar dentro de um mês.

Zaragoza, Almeria e Girona já estão classificados para esse playoff, resta definir o quarto participante, que atualmente é Elche, mas que pode ser substituído se o Fuenlabrada vencer o La Coruña, já rebaixado para a terceira (chamada de "Segunda División B").

O organizadores do campeonato já marcaram as datas dos playoffs: 13 e 16 de agosto para as eliminatórias e 20 e 23 para as finais.

"A justiça foi feita ao terminar a competição em campo", reagiu o CF Fuenlabrada em comunicado.

O Deportivo La Coruña ameaça não encarar o Fuenlabrada, pois considera que foi prejudicado por ter não ter jogado na data da última rodada, quando alimentava a esperança de seguir na segunda divisão.

Uma prova das intenções do time da cidade de La Coruña de não ir a campo na quarta-feira é que seus jogadores não compareceram para realizar os testes obrigatórios da COVID-19 para poder jogar.

Elche, que luta para estar no playoff, e Deportivo e Numancia, equipes rebaixadas na última rodada para a terceira divisão, pedem a anulação do rebaixamento e a realização da Segunda Divisão com 24 equipes. As diretoria dos clubes inclusive se movimentam para ir à justiça para obter essa resolução, que pode afetar também a próxima temporada na Primeira Divisão.