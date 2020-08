Comunicado do Business Wire :Patient Safety Movement Foundation

Hoje, quatro organizações globais líderes dedicadas ao combate a mortes evitáveis devido a erros médicos anunciaram sua parceria para convocar o programa #uniteforsafecare no Dia Mundial da Segurança do Paciente (17 de setembro de 2020).

Em junho, a Patient Safety Movement Foundation anunciou a ampla campanha para chamar a atenção para melhorias em todo o sistema que garantirão melhores resultados para os profissionais de saúde e a segurança do paciente, chamados #uniteforsafecare. Agora, a organização se juntará a American Society of Anesthesiologists (ASA), The Leapfrog Group e International Society for Quality in Health Care (ISQua) na convocação da programação, que inclui um desafio físico virtual para aumentar a conscientização da questão; colaboração com a conferência anual da National Association for Healthcare Quality, NEXT; uma demonstração pessoal em Washington, DC e um evento virtual gratuito para o público e para aqueles que sofreram erros, danos ou morte para si ou para seus entes queridos.

"Como a primeira especialidade médica a defender a segurança do paciente e como médicos na linha de frente do tratamento de pacientes com Covid-19, sabemos em primeira mão como é fundamental garantir a segurança do trabalhador do setor de saúde", disse a presidente da ASA, Mary Dale Peterson, MD, MSHCA, FACHE, FASA. "A questão é especialmente oportuna. Desde contar com os equipamentos de proteção individual (EPI) adequados até estratégias de gerenciamento de estresse e bem-estar, garantir a segurança do trabalhador de saúde é a segurança do paciente e melhora os resultados. Estamos felizes por participar deste esforço para promover a segurança nos cuidados de saúde."

"O foco do The Leapfrog Group em saltos gigantes na qualidade e na segurança dos cuidados de saúde americanos exige ação ousada", disse Leah Binder, presidente e CEO do The Leapfrog Group. "Enquanto nossa sociedade luta contra a pandemia de coronavírus, a segurança dos profissionais de saúde e dos pacientes nunca foi tão importante. Temos o prazer de atuar ao lado da Patient Safety Movement Foundation na busca por serviços de saúde melhores e mais seguros para todos."

"A segurança do paciente começa com a garantia da segurança física e psicológica de todos os profissionais de saúde, que podem tornar a segurança uma prioridade para tudo o que fazem", disse o Dr. Peter Lachman, CEO da ISQua. "Precisamos trabalhar juntos para acelerar as mudanças e aprender a reduzir os danos. A ISQua trabalhará com todos os parceiros em todo o mundo para atingir esse objetivo."

"É uma honra fazer parceria com organizações incríveis como The Leapfrog Group, ASA e ISQua neste momento crucial para a segurança dos pacientes e profissionais de saúde", declarou o Dr. David B. Mayer, CEO da Patient Safety Movement Foundation.

O público agora é convidado ao RSVP para o evento virtual gratuito #uniteforsafecare, que será realizado no YouTube Live em 17 de setembro, acessando o endereço https://patientsafetymovement.org/patient-safety-events/uniteforsafecare-virtual-event/.

Sobre a Patient Safety Movement Foundation

Mais de 200 mil pessoas morrem desnecessariamente em hospitais dos Estados Unidos a cada ano. Em todo o mundo, 4,8 milhões de vidas são perdidas da mesma maneira. A Patient Safety Movement Foundation (PSMF) é uma entidade global sem fins lucrativos cuja missão é eliminar as mortes evitáveis decorrentes de erros hospitalares. A PSMF reúne de modo único pacientes e defensores de pacientes, provedores de cuidados de saúde, empresas de tecnologia médica, governo, empregadores e pagadores privados sob uma mesma causa. Desde as nossas Soluções Acionáveis para a Segurança dos Pacientes (Actionable Patient Safety Solutions, APSS) e Compromisso de Dados Abertos (Open Data Pledge) da indústria até a nossa Cúpula Mundial de Tecnologia, Ciência e Segurança do Paciente (World Patient Safety, Science & Technology Summit) e mais, a PSMF não deixará de lutar até que alcancemos zero mortes evitáveis.

Para obter informações adicionais, acesse www.patientsafetymovement.org.

Sobre a American Society of Anesthesiologists

Fundada em 1905, a American Society of Anesthesiologists (ASA) é uma sociedade educacional, de pesquisa e científica com mais de 54 mil integrantes organizados para elevar e manter os padrões da prática médica de anestesiologia. A ASA está comprometida em garantir que os médicos anestesiologistas avaliem e supervisionem os cuidados médicos dos pacientes antes, durante e após a cirurgia, para fornecer a mais alta qualidade e segurança dos cuidados que todo paciente merece. Para obter mais informações sobre o campo da anestesiologia, visite a American Society of Anesthesiologists on-line em asahq.org.

Sobre o The Leapfrog Group

Fundado em 2000 por grandes empregadores e outros compradores do setor, o The Leapfrog Group é uma organização sem fins lucrativos que promove um movimento para a busca de avanços na qualidade e na segurança do sistema de saúde dos Estados Unidos. O principal Leapfrog Hospital Survey e o novo Leapfrog Ambulatory Surgery Center (ASC) coletam e relatam de forma transparente o desempenho do hospital e do ASC, capacitando os compradores a encontrar os cuidados de maior valor e fornecendo aos consumidores as informações que precisam para salvar vidas para tomar decisões informadas. O Leapfrog Hospital Safety Grade, outra iniciativa principal do Leapfrog, atribui notas aos hospitais com base em seu histórico de segurança do paciente, ajudando os consumidores a protegerem a si e suas famílias de erros, lesões, acidentes e infecções. Saiba mais em www.leapfroggroup.org.

Sobre a International Society for Quality in Health Care (ISQua)

A International Society for Quality in Health Care (ISQua) é uma comunidade sem fins lucrativos de associados que oferece diversos programas e iniciativas. A missão da ISQua é inspirar e impulsionar a melhoria da saúde, a segurança e a qualidade da assistência à saúde em todo o mundo. Ao ingressar na ISQua, você investe em si mesmo, além de mudar a qualidade dos cuidados de saúde em todo o mundo. Promovemos uma comunidade global de profissionais de saúde apaixonados, unidos por um único objetivo comum: cuidados de saúde mais seguros. Nossa ampla rede de profissionais de saúde abrange mais de 70 países em seis continentes. A ISQua tem o compromisso de melhorar a segurança dos pacientes e suprir a necessidade premente de colocar a segurança dos pacientes no centro da assistência à saúde. Faça parte da ISQua para aprimorar seus conhecimentos, criar sua rede e fazer sua voz ser ouvida. https://www.isqua.org/

