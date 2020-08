Virgin faz parceria com Rolls-Royce para retomar voos comerciais supersônicos

A empresa de turismo espacial Virgin Galactic anunciou, nesta segunda-feira (3), sua parceria com a fabricante de motores Rolls-Royce para construir uma aeronave comercial supersônica que pode superar em três vezes a velocidade do som.

O avião, que chegaria a Mach 3, superaria o Mach 2 que alcançou o Concorde, a aeronave de passageiros pioneira dos voos comerciais supersônicos, que operou entre 1976 e 2003.

Para um novo avião de passageiros que rompe a barreira do som, o desafio está em resolver os problemas que levaram à destruição do Concorde, em particular o barulho gerado pelos motores e o alto consumo de combustível.

"Estamos empolgados (...) em revelar este conceito de design inicial de uma aeronave de alta velocidade, que visualizamos como a união de uma viagem comercial segura e confiável com uma experiência inigualável para os clientes", disse George Whitesides, chefe espacial da Virgin Galactic.