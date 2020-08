Após vice-presidente, três ministros de Gâmbia testam positivo para o coronavírus

Três membros do governo de Gâmbia testaram positivo para o novo coronavírus, quatro dias depois de um anúncio similar da vice-presidente do país do oeste da África.

O ministro das Finanças, Mambureh Njie, o titular da pasta de Petróleo e Energia, Fafa Sanyang, e a ministra da Agricultura, Amie Fabureh, "testaram positivo para COVID-19", informou no domingo a presidência de Gâmbia no Twitter.

Em 29 de julho as autoridades anunciaram que a vice-presidente do país, Isatu Touray, apresentou resultado positivo e que o chefe de Estado, Adama Barrow, entrou imediatamente em isolamento por duas semanas.

A presidência pediu aos cidadãos que utilizem máscara e respeitem o distanciamento social para conter o vírus na ex-colônia britânica de dois milhões de habitantes.

Gâmbia declarou oficialmente 498 casos de coronavírus e nove mortes.