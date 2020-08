Dois ataques no Mali deixam cinco soldados mortos

Cinco soldados malienses morreram e outros cinco ficaram feridos neste domingo (2) em dois ataques simultâneos no centro do Mali, onde a violência jihadista recrudesceu desde o começo do ano, informou o Exército.

O duplo ataque ocorreu por volta do meio-dia local entre Gomacoura e Diabaly", uma missão do Exército "foi abordada por terroristas" e "ao mesmo tempo, o acampamento de Gomacoura foi atacado com armas mesadas", informaram no Twitter as Forças Armadas do Mali.

O Exército informou sobre um "balanço provisório de cinco mortos, cinco feridos e veículos destruídos".

"Quanto ao inimigo, ainda não se dispõe de qualquer balanço. Um reforço foi enviado", acrescentou.

Os ataques dos grupos jihadistas no Mali e nos países vizinhos têm provocado a morte de centenas de militares nos últimos meses.

Embora em 2015 tenha sido assinado um acordo de paz com os então rebeldes separatistas do norte, o país é cenário de ataques de grupos jihadistas vinculados à rede Al Qaeda e ao grupo Estado Islâmico, e também de violência intercomunitária.