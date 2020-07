Descarrilamento de um trem deixa dois mortos e sete feridos em Portugal

Duas pessoas morreram e sete ficaram gravemente feridas em um descarrilamento de trem perto de Soure, no centro de Portugal, informou nesta sexta-feira (31) a Proteção Civil.

O trem, que levava cerca de 280 passageiros, saiu da linha férrea após chocar-se com um veículo de mantimentos. A Proteção Civil também informou em sua conta oficial do Twitter que outras 30 pessoas tiveram ferimentos leves.

O trem de alta velocidade Alfa Pendular fazia a rota entre Lisboa e Braga no norte do país, passando por Coimbra e Porto, as principais cidades portuguesas.

Mais de 170 socorristas e dois helicópteros foram utilizados no resgate.