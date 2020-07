Comunicado do Business Wire :Takeda Pharmaceutical Company Limited

A Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) anunciou hoje que a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA concedeu a designação de terapia inovadora por seu medicamento experimental pevonedistat para o tratamento de pacientes com síndromes mielodisplásicas de maior risco (HR-SMD). O pevonedistat, um primeiro inibidor da enzima ativadora de NEDD8 (NAE) da classe, pode ser o primeiro tratamento inovador para pacientes com HR-SMD em mais de uma década, expandindo as opções de tratamento que até agora estavam limitadas apenas à monoterapia com agente hipometilante (HMA). Mesmo com as opções de tratamento atuais, os resultados para as pessoas que vivem com HR-SMD permanecem ruins.

A designação de terapia inovadora é baseada na análise final do estudo de Fase 2 do pevonedistat-2001, que avaliou o pevonedistat mais azacitidina versus azacitidina isoladamente em pacientes com leucemias raras, incluindo HR-SMD. O FDA considerou vários parâmetros, incluindo sobrevida global (OS), sobrevida livre de eventos (EFS), remissão completa (CR) e independência de transfusão, bem como o perfil de eventos adversos. Essa designação sinaliza um possível avanço no atendimento às necessidades das pessoas que vivem com HR-SMD, para as quais existem poucas terapias e os benefícios são limitados.

"A SMD de maior risco está associada a um prognóstico ruim, qualidade de vida reduzida e maior chance de transformação em leucemia mielóide aguda, outro câncer agressivo. A combinação de pevonedistat e azacitidina é uma abordagem terapêutica promissora com potencial para ser o primeiro novo avanço no tratamento da SMD de alto risco em mais de 10 anos", afirmou Christopher Arendt, chefe da Unidade de área terapêutica oncológica da Takeda. "Agradecemos ao FDA pelo reconhecimento do pevonedistat e à urgência de desenvolver terapias inovadoras que atendam às necessidades críticas de tratamento para a SMD de maior risco, uma população de pacientes com poucas opções".

A designação de terapia inovadora da FDA dos EUA é concedida para acelerar o desenvolvimento e a revisão regulatória de medicamentos experimentais destinados ao tratamento de doenças graves ou com risco de vida. Os agentes com essa designação mostraram evidências clínicas preliminares que indicam que o medicamento pode demonstrar uma melhora substancial em relação às terapias existentes em um ou mais desfechos clinicamente significativos.

A Takeda apresentou os resultados do estudo Pevonedistat-2001 durante as sessões orais no 56º encontro anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO, na sigla em inglês) e no 25º congresso virtual da Associação Europeia de Hematologia (EHA).

Sobre o pevonedistat

O pevonedistat é o primeiro inibidor da enzima ativadora da classe NEDD8 (NAE). Em estudos pré-clínicos, a inibição da NAE pelo pevonedistat bloqueou a modificação de proteínas selecionadas, o que resultou na interrupção da progressão do ciclo celular e na sobrevivência celular, levando à morte de células cancerígenas. O pevonedistat, em combinação com a azacitidina, demonstrou atividade clínica promissora em um estudo de Fase 2 de pacientes com síndromes mielodisplásicas de maior risco (HR-SMD), leucemia mielomonocítica crônica de maior risco (HR-CMML) e leucemia mielóide aguda (LMA), e uma Fase 1 estudo de pacientes com LMA. Atualmente, o pevonedistat está sendo avaliado nos estudos da Fase 3 como um tratamento de primeira linha para pacientes com HR-SMD, HR-CMML e LMA, que não são elegíveis (impróprios) para transplante ou quimioterapia de indução intensiva, e em um estudo da Fase 2 em LMA inadequada em uma combinação tripla com azacitidina e venetoclax. O pevonedistat é um medicamento sob investigação para o qual a segurança e a eficácia não foram estabelecidas.

Sobre a SMDA SMD é uma forma rara de câncer relacionado à medula óssea causada pela produção irregular de células sanguíneas na medula. Esse câncer afeta mais comumente pacientes idosos, com idade média de diagnóstico variando de 60 a 74 anos. Como resultado dessa produção irregular, uma pessoa com SMD não possui quantidade suficiente de glóbulos vermelhos normais, glóbulos brancos e/ou plaquetas em circulação. Seus sintomas são geralmente vagos e estão relacionados a baixas contagens sanguíneas, podendo incluir fadiga, falta de ar, hematomas ou sangramentos fáceis, falta de apetite, fraqueza, pele pálida, febre e infecções frequentes ou graves.

Existem várias classificações de SMD (de risco muito baixo a muito alto) determinadas por hemograma, contagem de blastos, mutações e citogenética. A doença de maior risco é definida como risco intermediário, alto ou muito alto pelo International Prognostic Scoring System - Revised (IPSS-R), e esses pacientes apresentam um pior prognóstico. Aproximadamente 40% dos pacientes com HR-SMD acabam progredindo para o quadro de LMA, outro câncer agressivo com péssimas consequências.

Compromisso da Takeda com a oncologiaNossa principal missão de P&D; é fornecer novos medicamentos para pacientes com câncer em todo o mundo por meio de nosso compromisso com a ciência, os avanços e a paixão por melhorar a vida dos pacientes. Seja através de nossas terapias hematológicas, nosso pipeline robusto ou os medicamentos voltados a tumores sólidos, pretendemos permanecer inovadores e competitivos para oferecer aos pacientes os tratamentos necessários. Para mais informações, acesse www.takedaoncology.com.

Sobre a Takeda Pharmaceutical Company LimitedA Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) é líder biofarmacêutica global, fundamentada em valores e em pesquisa e desenvolvimento, com sede no Japão. Tem como compromisso promover uma saúde melhor e um futuro mais brilhante aos pacientes, traduzindo a ciência em medicamentos altamente inovadores. A Takeda concentra seus esforços de pesquisa e desenvolvimento em quatro áreas terapêuticas: oncologia, doenças raras, neurociência e gastroenterologia (GI). Além disso, são realizados investimentos direcionados em P&D; em terapias e vacinas derivadas de plasma. Atualmente, nosso foco é o desenvolvimento de medicamentos altamente inovadores que contribuem para fazer a diferença na vida das pessoas, avançando na fronteira de novas opções de tratamento e aproveitando nosso mecanismo e recursos de P&D; colaborativos aprimorados para criar um pipeline robusto e com diversas modalidades. Nossos funcionários estão empenhados em melhorar a qualidade de vida dos pacientes e em trabalhar com nossos parceiros na área da saúde em aproximadamente 80 países.

Para mais informações, acesse https://www.takeda.com

Aviso importantePara os fins deste aviso, "comunicado à imprensa" refere-se a este documento, qualquer apresentação oral, sessão de perguntas e respostas e todo e qualquer material, escrito ou oral, discutido ou distribuído pela Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda") sobre este comunicado. Este comunicado à imprensa (incluindo instruções orais e perguntas e respostas relacionadas a ele) não se destina a, e não constitui, representa ou faz parte de qualquer oferta, convite ou solicitação de qualquer oferta de compra ou, de outra forma, para subscrever, trocar, vender ou alienar quaisquer valores mobiliários, ou a solicitação de qualquer voto ou aprovação em qualquer jurisdição. Nenhuma ação ou outro título está sendo oferecido ao público por meio deste comunicado à imprensa. Nenhuma oferta de valores mobiliários deve ser feita nos Estados Unidos, exceto nos termos da Lei de valores mobiliários de 1933 dos EUA, conforme alterada, ou uma isenção da mesma. Este boletim de imprensa está sendo fornecido (juntamente com qualquer informação adicional que possa ser fornecida ao destinatário) com a condição de que seja utilizado pelo destinatário apenas para fins informativos (e não para a avaliação de qualquer investimento, aquisição, alienação ou qualquer outro outra transação). Qualquer falha no cumprimento dessas restrições pode constituir uma violação das leis de valores mobiliários aplicáveis.

As empresas nas quais a Takeda detém, direta e indiretamente, investimentos constituem-se como entidades separadas. Neste comunicado à imprensa, "Takeda" é ocasionalmente usado por conveniência, quando são feitas referências à Takeda e suas subsidiárias em geral. Da mesma forma, as palavras "nós" e "nosso" também são usadas para se referir a subsidiárias em geral ou àqueles que trabalham para elas. Essas expressões também são usadas quando nenhum objetivo útil é atendido pela identificação das empresas ou empresa em particular.

Declaração admonitória das afirmaçõesEste comunicado à imprensa e quaisquer materiais distribuídos em conexão com o mesmo podem conter declarações prospectivas, crenças ou opiniões sobre os negócios futuros da Takeda, posição futura e resultados das operações, incluindo estimativas, previsões, metas e planos da companhia. As declarações prospectivas incluem, dentre outros, palavras como "metas", "planos", "crenças", "esperanças", "continua", "espera", "metas", "pretende", "objetiva", "garante", "serão", "deveria", "iria", "poderia", "antecipa", "estima", "projetos" ou expressões análogas ou a negativa destas. Essas declarações prospectivas são baseadas em suposições sobre diversos fatores importantes, incluindo os seguintes, que podem causar resultados reais diferentes materialmente daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas: as circunstâncias econômicas que cercam os negócios globais da Takeda, incluindo condições econômicas gerais no Japão e nos Estados Unidos; pressões e desenvolvimentos competitivos; alterações nas leis e regulamentos aplicáveis; o sucesso ou fracasso dos programas de desenvolvimento de produtos; decisões das autoridades reguladoras e seu timing; flutuações nas taxas de juros e de câmbio; reclamações ou questões relacionadas à segurança ou eficácia de produtos comercializados ou candidatos a produtos; o impacto de crises na saúde, como a nova pandemia de coronavírus, na Takeda e em seus clientes e fornecedores, incluindo governos estrangeiros nos países em que a Takeda opera, ou em outras facetas de seus negócios; o momento e o impacto dos esforços de integração pós-fusão com empresas adquiridas; a capacidade de alienar ativos que não são essenciais para as operações da Takeda e o momento de qualquer desinvestimento; e outros fatores identificados no relatório anual mais recente da Takeda no formulário 20-F e outros relatórios da Takeda arquivados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, disponível no site da Takeda em: https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/ ou em www.sec.gov. A Takeda não se compromete a atualizar nenhuma das declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa ou quaisquer outras declarações prospectivas que possa fazer, exceto conforme exigido por lei ou norma da bolsa de valores. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros, e os resultados ou declarações da Takeda neste comunicado de imprensa podem não ser indicativos e não são uma estimativa, previsão, garantia ou projeção dos resultados futuros da Takeda.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200730005918/pt/

Imprensa (Japão) Kazumi Kobayashi kazumi.kobayashi@takeda.com +81 (0) 3-3278-2095

Imprensa (demais países) Sara Noonan sara.noonan@takeda.com +1 617-551-3683

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.