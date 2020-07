Comunicado do Business Wire :Aspect

Hoje, a Aspect anunciou a disponibilidade geral do Aspect® Unified IP® e Advanced List Management? 7.4 SP1, a última versão da plataforma de engajamento de clientes abrangente, omnicanal para gerenciar experiências de serviço, coletas e vendas. Essa atualização oferece melhorias importantes na funcionalidade para oferecer experiência do usuário moderna, tornando seu uso mais fácil para agentes, gerentes e administradores. A versão 7.4 SP1 também se baseia da liderança no mercado de outbound da Aspect ao acrescentar novos recursos para ajudar os clientes a operar centrais de atendimento de outbound de modo eficiente, efetivo e em conformidade com os regulamentos locais, regionais e nacionais.

"Aspect Unified IP é a solução de centrais de atendimento corporativas de inbound e outbound disponível no mercado e tem mais de 14 anos. As principais marcas do mundo dependem do Unified IP todos os dias e estamos comprometidos com o desenvolvimento contínuo e a oferta de novos recursos para ajudar as empresas a construir lealdade pela vida inteira dos seus clientes", disse Michael Harris, diretor de Produtos e diretor de Marketing da Aspect.

Aspect Unified IP e Advanced List Management oferecem recursos de engajamento do cliente avançados que impulsionam a produtividade e a lealdade dos clientes para muitas das maiores empresas nas áreas financeira, comunicações, varejo, cuidados de saúde e serviços ao cliente ao redor do mundo. A Aspect permanece comprometida em desenvolver e manter essa plataforma essencial. Essa versão traz melhorias à interface do usuário como, por exemplo:

-- Melhora a interface do usuário para agentes, gerentes e administradores em um design intuitivo, consolidado por meio de uma variedade de funções

-- Oferece aos gerentes, supervisores e administradores uma experiência do cliente melhorada com acesso mais rápido às ferramentas de configuração, dados e alertas em tempo real

-- A atualização de tecnologia de terceiros de modo que os clientes permaneçam com protocolos de segurança, conformidade e TI

"Aspect Unified IP oferece funcionalidade e tempo em operação melhores da sua classe para toda a organização, incluindo coletas, atendimento ao cliente, back office, origem de empréstimos e service desk. É uma solução eficiente e efetiva para as nossas centrais de atendimento e necessidades de engajamento do cliente", disse Michael Montgomery, vice-presidente, Contact Center Solutions Exeter Finance

Em vista da recessão global, a importância das coletas e discagens de saída aumentarão constantemente em todos os setores. A Aspect oferece as únicas soluções de centrais de atendimento outbound abrangentes que permitem que as maiores organizações do mundo realizem de modo eficiente atividades de outreach produtivas enquanto mantêm a conformidade com as exigências regulatórias locais, regionais e nacionais. Aspect Unified IP e Advanced List Management são bem equipadas para ajudar as organizações a se adaptarem aos novos desafios impostos por esta recessão e com a versão 7.4 SP1, recursos adicionais foram acrescentados ao extenso conjunto de ferramentas como, por exemplo:

-- Funcionalidade para ajudar a melhorar a eficiência operacional, permitindo que as organizações aprimorem a discagem e alcancem mais clientes em um período menor

-- Regras impulsionadas pelo objetivo para garantir que as discagens se alinhem com uma estratégia de alcance geral

-- Recursos de segurança e auditoria para ajudar a manter a conformidade com os regulamentos pertinentes

-- Capacidade de reproduzir mensagens específicas para cada tentativa, criando experiências do cliente mais eficientes enquanto melhora a eficiência operacional ao minimizar interações repetidas

"A cidade de Mesa possui a plataforma Unified IP da Aspect há mais seis anos, desde a atualização do legado Aspect CallCenter® ACD. Como a sua predecessora, ela é uma plataforma sólida/estável para suporte de horas padrão e serviços 24/7. A facilidade de acrescentar novos departamentos à plataforma para funcionários remotos durante este período comprovou ter um valor inestimável", disse Richard Sandoval, engenheiro sênior de Comunicações Unificadas da cidade de Mesa.

Sobre a Aspect

A Aspect tem a missão de simplificar e aprimorar o engajamento do cliente. Nosso software empresarial é utilizado por milhões de agentes a cada ano e ajuda a realizar bilhões de interações com clientes no mundo todo. Equipadas com a última tecnologia, nossas aplicações de otimização de central de atendimento e força de trabalho ajudam empresas a manter agentes engajados e oferecer excepcionais experiências de atendimento ao cliente. Nossas soluções flexíveis e altamente expansíveis de otimização de força de trabalho e gestão de autoatendimento e interação em tempo real estão disponíveis para serem utilizadas nas próprias instalações do cliente ou em qualquer ambiente de nuvem hospedada, privada ou pública.

