Principal presídio do Paraguai tem surto de coronavírus

Um surto de COVID-19 foi detectado na principal prisão do Paraguai, o presídio de Tacumbú, na capital Assunção. Cinco detentos estão infectados e outros 40 apresentaram sintomas, segundo a ministra da Justiça, Cecilia Pérez, nesta quarta-feira (29).

Metade dos presos com sintomas foram transferidos para outra prisão, onde foram isolados e colocados em quarentena. "Em Tacumbú, as visitas não eram proibidas, então o contágio pode ter ocorrido dessa forma", explicou Pérez.

A ministra destacou que as pessoas contaminadas são todas de um bloco prisional específico, de 10 hectares. O presídio é localizado a pouco mais de um quilômetro do centro da capital paraguaia.

As autoridades sanitárias também investigam a possibilidade do contágio ter se dado por meio dos agentes penitenciários. Foi o que houve na Ciudad del Este, na fronteira com o Brasil, onde uma prisão teve 400 infectados pelo coronavírus, com a morte de dois funcionários e um detento.