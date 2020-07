Comunicado do Business Wire :Moody's Corporation Investor Relations

A Moody's Corporation (NYSE: MCO) anunciou hoje que estabeleceu novos compromissos de sustentabilidade ambiental e marcos de progresso, incluindo planos para expandir sua neutralidade de carbono e adquirir 100% de eletricidade renovável, além de metas para reduzir suas emissões de gases de efeito estufa (GHG).

"Contribuir para um futuro global ambientalmente sustentável é um objetivo de negócios essencial para a Moody's", disse Mark Kaye, diretor financeiro da Moody's Corporation. "Estamos orgulhosos do trabalho que realizamos para melhorar nossa sustentabilidade ambiental e continuaremos expandindo e aprimorando nossos esforços para integrar as melhores práticas em todos os nossos negócios, usando metas científicas."

Os novos marcos e metas de sustentabilidade ambiental da Moody são os seguintes:

Neutralidade de carbono

Moody's alcançou a neutralidade de carbono pela primeira vez em 2019 e está comprometida em permanecer neutra em termos de carbono anualmente, mitigando as emissões, conforme estabelecido por suas metas científicas, e comprando compensações de carbono verificadas para emissões residuais de suas operações, transporte de funcionários e viagens a trabalho. Além disso, a Moody´s compensará retroativamente suas emissões de GHG de setembro de 2000, quando a Moody´s se tornou uma empresa pública, até dezembro de 2018. Isso será concluído em 2040 por intermédio da compra de compensações verificadas de carbono.

A Moody's pretende atingir emissões líquidas zero até 2050, consistente com seu compromisso com a Ambição de Negócios do Pacto Global das Nações Unidas (UNGC) por 1,5°C.

Energia renovável

Em 2019, a energia renovável da Moody's representava 11% de seu uso total de eletricidade global, que incluía 100% de eletricidade renovável em seus escritórios em Londres, Frankfurt e Edimburgo. A partir de 2020 a Moody's estará adquirindo eletricidade 100% renovável para suas operações globais, aumentando seus contratos com fornecedores de serviços públicos, cuja eletricidade se origina de uma fonte renovável, sempre que possível, e adquirindo certificados de energia renovável desagregados.

Metas baseadas na ciência

As metas da Moody's para reduzir suas emissões de GEE se concentram em três compromissos principais: 1) reduzir o escopo absoluto 1 e o escopo 2 Emissões de GEE 50% até 2030 a partir do ano base de 2019. 2) reduzir o escopo absoluto 3 Emissões de GEE de atividades relacionadas a combustíveis e energia, negócios, viagens e funcionários se deslocando 15% até 2025 a partir do ano base de 2019. 3) 60% de seus fornecedores gastando e cobrindo bens e serviços adquiridos, e bens de capital para ter metas científicas até 2025.

As metas de Moody's foram validadas este mês pela Iniciativa de alvos baseados na ciência, uma colaboração entre o CDP, UNGC, Instituto de Recursos Mundiais (WRI) e o Fundo Mundial para a Natureza (WWF), que busca reduzir as emissões corporativas de GHE.

Para saber mais sobre os esforços e o compromisso da Moody em promover a sustentabilidade ambiental em sua cadeia de valor global, ofertas de negócios e comunidades, leia o Relatório de RSC 2019 da empresa. e acesse Moody's ESG & Climate Risk Hub.

SOBRE A MOODY'S CORPORATION

A Moody's (NYSE: MCO) é uma empresa global integrada de avaliação de riscos que capacita as organizações para tomarem melhores decisões. Nossos dados, soluções analíticas e ideias ajudam os tomadores de decisão a identificar oportunidades e gerenciar os riscos de fazer negócios com outras pessoas. Acreditamos que maior transparência, decisões mais informadas e acesso justo às informações abrem as portas para o progresso compartilhado. Com mais de 11.300 funcionários em mais de 40 países, a Moody's combina presença internacional com experiência local e mais de um século de experiência nos mercados financeiros. Saiba mais em moodys.com/about.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200728006059/pt/

SHIVANI KAK Relações com Investidores 212.553.0298 shivani.kak@moodys.com JORDAN BRUECKNER Comunicações 212.553.7931 jordan.brueckner@moodys.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.