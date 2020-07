Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global anunciou o início das atividades no Togo por meio de um acordo de colaboração com a VAS Consulting, uma das maiores empresas de advocacia e contabilidade da capital Lomé, ampliando a presença da organização e de sua plataforma na África Ocidental.

A VAS Consulting, fundada em 2016 e presidida pelo sócio-gerente Valery Sindjalim, é uma consultoria corporativa, contábil e jurídica cujos profissionais se dedicam às áreas de direito empresarial, fiscal, finanças, organizações comerciais e negócios corporativos e atendem a diversos clientes, entre eles empresas multinacionais de óleo e gás, telecomunicações, industrial e finanças, além de entidades públicas e privadas.

"Nossa empresa tem o compromisso de oferecer aos clientes uma abordagem personalizada que atenda às suas necessidades fiscais e jurídicas e propõe-se a ajudar investidores estrangeiros na África francófona", afirmou Valery. "Nossa colaboração com a Andersen Global enriquece nossa capacidade de oferecer melhor qualidade e serviço e cobertura uniforme no mundo inteiro."

A compatibilidade cultural e sinérgica de cada um de nossos funcionários e empresas colaboradoras é fundamental, e o Valery e sua equipe compartilham de nosso compromisso com a administração, independência e transparência", acrescentou Mark Vorsatz, presidente da Andersen Global e diretor executivo da Andersen. "A colaboração com a VAS Consulting oferece à nossa organização mais um componente sólido enquanto continuamos a construir um presença ainda mais robusta em todo o continente."

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de seis mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 183 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

