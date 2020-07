Comunicado do Business Wire :Xylem Inc.

Os astros do Manchester City Sergio Agüero, Phil Foden e Raheem Sterling protagonizam um emocionante curta metragem que visa aproximar a realidade da crise global da água dos fãs do futebol ao redor do mundo. Lançado no Dia Mundial da Conservação da Natureza, 'The End of Football' é a mais recente campanha da empresa de tecnologia da água global, a Xylem (NYSE:XYL) e o Manchester City, para motivar a conscientização dos crescentes desafios relacionados à água entre a imensa base de fãs do clube.

Para muitos fãs de futebol a realidade de viver com extrema escassez de água está a apenas uma geração de distância. Os últimos dados da ONU estimam que quase 5 bilhões de pessoas ao redor do mundo poderão viver em áreas com escassez de água até 20501. A UK Environmental Protection Agency prevê que, devido à escalada das pressões como aumento da demanda, envelhecimento das infraestruturas e mudanças climáticas, partes da Inglaterra poderão ficar sem água até 2045 - um aviso repercutido em um recente relatório do UK Public Accounts Committee sobre os suprimentos de água do país2.

O filme The End of Football, apresentando diversos jogadores do Manchester City, visa captar a imaginação dos fãs de futebol ao descrever um mundo sem água. Filmado na icônica sede do clube, o Etihad Stadium, o vídeo destaca o impacto prejudicial que o comodismo em relação à água pode ter em uma sociedade, incluindo o futebol, ao acompanhar a jornada de uma menina como fã do Manchester City.

Patrick Decker, presidente e diretor executivo da Xylem, disse: "A água está no coração da saúde humana e a sustentabilidade do nosso planeta. Através da nossa parceria com o City Football Group, estamos focados em mobilizar a comunidade global para que se una ativamente a nós na preservação desse precioso recurso. Juntos, temos uma poderosa oportunidade de reverter desafios como a escassez de água e inundações e criar um futuro de com segurança hídrica".

Pete Bradshaw, diretor de sustentabilidade no Manchester City, disse: "A Xylem está fazendo um trabalho incrível ao enfrentar as questões de sustentabilidade da água e o Manchester City está orgulhoso em apoiá-los nessa nova campanha".

Joseph Vesey, vice-presidente sênior e diretor de marketing da Xylem, acrescentou: "Embora a campanha End of Football tenha sido concebida e gravada antes que a pandemia do coronavírus trouxesse uma paralisação temporária ao futebol, a mensagem por trás da campanha nunca foi tão apropriada. Com o apoio do clube e sua legião de fãs, temos o poder de promover a conversa sobre a preservação da água e criar um futuro mais sustentável para todos".

Os fãs podem saber mais sobre a preservação da água pelo 'Water Hero Playbook' do Manchester City , que contém ações simples e cotidianas sobre a economia de água - além de orientações de autoridades públicas e do setor - para proteger nosso futuro e o futuro do futebol.

Como parte de sua parceria plurianual com o Manchester City, a Xylem associou-se ao clube para fornecer torres de água limpa, educação WASH (sobre a água, saneamento e higiene), e treinamento em esportes e liderança a comunidade ao redor do mundo. Em menos de dois anos, a parceria já ofereceu acesso direto à água limpa e educação WASH para mais de 10.000 crianças na Índia, Tailândia, China, Austrália e Estados Unidos.

A agência de marketing esportivo global SPORTFIVE e sua agência parceira criativa Brave desenvolveram e produziram a campanha End of Football. Como agência contratada da Xylem, a SPORTFIVE tem ajudado a empresa de tecnologia de água global e o Manchester City FC a conscientizar sobre o comodismo em relação à água desde 2018.

Sobre a Xylem

A Xylem (XYL) é uma empresa global líder de tecnologia da água comprometida com o desenvolvimento de soluções de tecnologia inovadora para os desafios de água do mundo. Os produtos e serviços da empresa movem, tratam, analisam, monitoram e devolvem a água ao ambiente em serviços públicos, ambientes de estabelecimentos industriais, residenciais e comerciais. A Xylem também oferece um portfólio líder em medição inteligente, tecnologias de rede e soluções analíticas avançadas de infraestrutura para serviços de água, eletricidade e gás. Os mais de 16.000 funcionários da empresa trazem ampla experiência de aplicação com um forte foco em identificar soluções abrangentes e sustentáveis. Sediada em Rye Brook, Nova York, com receita de US$ 5,25 bilhões em 2019, a Xylem faz negócios em mais de 150 países com diversas marcas de produtos líderes de mercado. Para mais informações, visite nosso site www.xylem.com.

Sobre a Xylem Watermark

O Xylem Watermark, o programa de cidadania corporativa da empresa, foi iniciado em 2008, com um foco na proteção e fornecimento de recursos hídricos seguros para comunidades ao redor do mundo e também educação de pessoas sobre questões relacionadas à água. Em 2016, o Xylem Watermark lançou um programa de três anos focando no voluntariado global de funcionários para conduzir um rápido crescimento no envolvimento de funcionários ao fornecer de valor social dentro de nossas comunidades.

Sobre o Manchester City Football Club

O Manchester City FC é um clube inglês da Premier League fundado inicialmente em 1880 como St Mark's West Gorton. Tornou-se oficialmente o Manchester City FC em 1894 e desde então venceu a Recopa Europeia, seis títulos da Liga dos Campeões, incluindo quatro títulos da Premier League (2012, 2014, 2018, 2019), e seis Copas da Inglaterra. O Manchester City FC é um dos nove clubes parte do City Football Group e conta com o New York City FC e o Melbourne City FC entre seus clubes irmãos.

Sob gestão de Pep Guardiola, um dos treinadores mais premiados no mundo do futebol, o clube joga suas partidas domésticas e da Liga dos Campeões da UEFA no Etihad Stadium, uma arena espetacular com 55 mil lugares - que o City chama de lar desde 2003. Hoje, o Stadium se situa no campus Etihad mais amplo, que também abrange a City Football Academy, uma moderna instalação de treinamento de desempenho e desenvolvimento de jovens localizada no coração da East Manchester. Apresentando um Academy Stadium com capacidade para 7 mil pessoas, a City Football Academy também é onde o clube de futebol feminino do Manchester City e o Elite Development Squad treinam diariamente e jogam suas partidas domésticas de modo competitivo.

Para mais informações, visite o site www.mancity.com

Sobre a SPORTFIVE

A SPORTFIVE é uma agência de marketing de parceria global motivada pela expertise, experiência e acesso privilegiado de um líder global em esportes, entretenimento, mídia e estilo de vida.

Ajudamos as marcas a se envolverem com seus públicos e fãs através de parcerias, pois acreditamos que parcerias com temas com os quais as pessoas realmente se preocupam é a melhor maneira para que as marcas permaneçam relevantes e impactantes.

Sobre a Brave

A Brave é uma premiada agência criativa que elimina os riscos na tomada de decisões comerciais por ser corajosa criativamente, perita estrategicamente, digitalmente progressista, inteligente nos dados e orientada pelo comportamento. Fazemos com que as ideias progressistas pareçam seguras - através da crença de que a criatividade e os dados têm uma relação complementar. Fomos pioneiros no uso da biometria pelo desenvolvimento de nossa ferramenta proprietária 'Bravery Index' (Índice de coragem). Isso nos ajudou a otimizar nosso trabalho desde então, permitindo-nos testar, qualificar e validar emocionalmente nossas campanhas para uma maior chance de desfrutar de sucesso comercial.

Em 2017 a Brave foi adquirida pela SPORTFIVE, que oferece um impacto global e acesso aos mais procurados detentores de direitos, talentos, plataformas/transmissores OTT (streaming) e marcas do mundo. A Brave esteve no palco em eventos de prestígio em todo o mundo, incluindo: Cannes Lions, Advertising Week, IAB Engage, Eurobest e Dubai Lynx. Para mais informações, encontre-nos em Brave.co.uk.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

1https://www.wateraid.org/uk/media/un-warns-around-5-billion-people-could-face-water-shortages-by-2050-wateraid-response

2https://www.nao.org.uk/press-release/water-supply-and-demand-management/

