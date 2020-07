Espanha responde ao Reino Unido por reimposição de quarentena

A Espanha se defendeu neste domingo como um destino turístico seguro que "controlou" a situação dos surtos de coronavírus, em reação à quarentena imposta pelo Reino Unido a pessoas vindas do país.

"A Espanha é um país seguro. Como outros países europeus, a Espanha tem surtos. Isso não é incomum. O mais importante é que a Espanha está fazendo um grande esforço para controlar esses surtos", disse a ministra das Relações Exteriores Arancha González Laya a jornalistas.

Os três "principais surtos" que as autoridades de saúde estão monitorando, dos mais de 280 ativos de COVID-19 no país, em Zaragoza e Lérida (nordeste) "estão sob controle", insistiu a ministra.

Diante da aceleração das infecções na Espanha, onde os casos diários registrados triplicaram nos últimos dias, outros países tomaram medidas: a Noruega impôs uma quarentena, no caso de dez dias, àqueles que chegavam do território espanhol, enquanto a França aconselhou que seus nacionais evitem visitar a Catalunha, uma região de fronteira muito turística que viu um aumento de casos.

A medida do governo britânico entrou em vigor à meia-noite do sábado, poucas horas após seu anúncio, o que surpreendeu muitos viajantes na Espanha, o principal destino turístico dos britânicos, incluindo o ministro dos Transportes, Grant Shapps, que estava em território espanhol.

A maneira "francamente desorganizada" de fazer o anúncio causou "angústia" entre os viajantes, que estavam "confusos e desamparados", criticou o deputado do Partido Trabalhista da oposição Jonathan Ashworth na Sky News.

O governo britânico defendeu a medida. "Não vamos pedir desculpas" por ter tomado "essa decisão o mais rápido possível", disse o ministro das Relações Exteriores Dominic Raab.

Laya informou que Madri está negociando com Londres para excluir as Ilhas Canárias e Baleares, destinos turísticos "muito controlados" e com índices de contágio "bem abaixo dos dados epidemiológicos no Reino Unido".

Esses arquipélagos, como outras áreas visitadas no verão, são a esperança espanhola na tentativa de salvar parte de uma temporada turística, já muito enfraquecida pela pandemia de coronavírus, neste país onde o turismo representa 12% do PIB.

A aceleração de infecções em algumas áreas da Espanha, especialmente no nordeste do país, levou várias regiões a implementar medidas, como restrições ao número de pessoas que podem se encontrar ou o fortalecimento da natureza obrigatória da máscara.

Na Catalunha, com quase metade dos novos casos detectados, as autoridades pediram aos moradores da região metropolitana de Barcelona que ficassem em casa por dez dias e na sexta-feira fecharam todos os locais de diversão noturna, identificados como fontes de contágio.

O governo da Espanha, onde a pandemia já causou mais de 28.400 mortes, descarta um novo estado de emergência, um regime excepcional que permitiu um confinamento rigoroso dos espanhóis de meados de março a 21 de junho.