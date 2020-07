Secretário do Tesouro dos EUA diz que há consenso sobre novo pacote

Parlamentares republicanos chegaram a um consenso sobre o pacote de estímulos econômicos que deve ser divulgado amanhã, 27. De acordo com o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, "o governo e os republicanos estão completamente na mesma página", depois de conversas que se arrastaram pelo final de semana.



Em entrevista à Fox News, Mnuchin disse esperar que um acordo entre republicanos e democratas se forme rapidamente, apesar das conversas entre os dois partidos ainda não terem começado. "Se persistirem problemas, nós vamos lidar com eles", afirmou o secretário.



Segundo Mark Meadows, conselheiro do presidente Donald Trump, congressistas republicanos poderem querer um pacote menor, e muitos são contra a continuidade do pagamento de um benefício de US$ 600 semanais a trabalhadores que perderam seus empregos durante a crise. O argumento é que algumas famílias estariam sendo beneficiadas com um valor maior do que conseguiam ganhar quando estavam empregadas.



Ontem, contudo, Mnuchin disse à imprensa que o novo pacote vai incluir mais uma rodada de cheques no valor de US$ 1.200 aos cidadãos americanos.



O Congresso americano já aprovou pacotes que somam US$ 3 trilhões em ajudas, levando os EUA ao maior déficit anual desde a Segunda Guerra Mundial.





