Senador dos EUA pede que Fed investigue Visa e Mastercard por taxas abusivas

O senador democrata Richard Durbin enviou carta a Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), na sexta-feira, 24, pedindo investigações contra emissoras de cartões Visa e Mastercard por possíveis taxas excessivas que estão pressionando as margens de comerciantes em meio a pandemia do novo coronavírus.



"Varejistas e restaurantes americanos não podem pagar taxas excessivamente altas por transações de débito no contexto de uma pandemia que causou efeitos econômicos graves", diz a carta, também é assinada pelo congressista democrata Peter Welch, que chama as empresas de operarem um duopólio que restringe competição com emissoras menores. O Fed disse que pretende responder em breve.