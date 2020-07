México supera 40.000 mortes por COVID-19

A Secretaria de Saúde do México registrou nesta terça-feira (21) que o país alcançou a marca de 40.400 mortes por COVID-19, em um balanço técnico que calcula 915 falecimentos e 6.859 novos casos nas últimas 24 horas.

Com 127 milhões de habitantes, o México é o quarto país com mais mortes no mundo, atrás de Estados Unidos, Brasil e Reino Unido, de acordo com um balanço da AFP baseado em dados oficiais.

O México iniciou em junho uma gradual reabertura econômica, o que, segundo Hugo López-Gatell, subsecretário de Saúde e responsável pela estratégia de combate ao coronavírus, sempre representa um risco de surgimento de novos casos.

A Cidade do México é o epicentro do vírus. Nesta terça-feira, registram um total de 64.431 casos confirmados e 8.354 falecimentos na capital.

Em final de maio, López-Gatell declarou em entrevista à AFP que as mortes poderiam chegar a 30.000 no México se medidas de confinamento não fossem implementadas, um previsão que o subsecretário elevou para 35.000 em seguida.

O governo mexicano reconverteu e habilitou mais de 900 hospitais destinados a atender pacientes com COVID-19. A Secretaria de Saúde garantiu nesta terça-feira que 37% das camas com respirador à disposição para os casos mais graves estão ocupadas.