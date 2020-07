Ex-ministro guatemalteco preso por corrupção morre de COVID-19

O ex-ministro da Saúde Pública da Guatemala Jorge Villavicencio, preso por um caso de corrupção, morreu vítima do novo coronavírus, informou nesta terça-feira (21) o hospital onde estava internado na capital do país.

Villavicencio morreu na noite da segunda-feira (20) "por complicações causadas pela covid-19" no Hospital Roosevelt, no oeste da Cidade da Guatemala, confirmou em um breve comunicado ao departamento de Comunicação do centro assistencial.

O ex-ministro se encontrava em prisão preventiva em um presídio dentro de um quartel militar na capital desde o final do ano passado, quando se entregou à justiça, e há dez dias deu entrada no hospital após contrair o vírus.

Havia sido processado por vários crimes durante sua gestão no governo do ex-presidente Otto Pérez (2012-2015), que também está preso por envolvimento em casos de corrupção.

A Procuradoria Especial Contra a Impunidade (FECI) acusava Villavicencio de integrar uma estrutura dedicada a cobrar subornos por projetos de remoção e reparação de hospitais. Também foi acusado de beneficiar empresas farmacêuticas que forneciam medicamentos e alocavam pessoas indicadas por deputados no ministério.

Segundo a FECI e a extinta Comissão Internacional Contra a Impunidade na Guatemala (Cicig), a rede cobrou mais de 7 milhões de dólares em suborno e outros negócios ilícitos entre 2012 e 2014.

Nos últimos quatro meses, a Guatemala, um país de quase 17 milhões de habitantes, registrou 39.039 casos de coronavírus, com 1.502 mortes e 25.539 pessoas recuperadas.