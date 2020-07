Democratas alertam sobre interferência estrangeira em eleições americanas

Líderes democratas do Congresso dos Estados Unidos exigiram nesta segunda-feira (20) uma sessão urgente com o FBI para que os deputados saibam sobre uma suposta campanha estrangeira de notícias falsas para interferir nas eleições presidenciais de novembro.

Quatro anos depois de supostamente a Rússia ter interferido a favor de Donald Trump, a presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, o líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, e outros dois deputados com profundo conhecimento em temas de inteligência, alertaram o diretor do FBI, Chris Wray, sobre graves ameaças para as eleições presidenciais e legislativas de 3 de novembro.

"Estamos profundamente preocupados porque o Congresso parece ser o alvo de uma campanha articulada de interferência estrangeira que busca espalhar desinformação para influenciar a atividade legislativa, o debate público e as eleições presidenciais de novembro", afirmaram políticos democratas em uma carta.

Diante da seriedade das ameaças, eles consideram imprescindível que o FBI entregue aos deputados um relatório confidencial antes do final de julho, quando terá início o recesso.

Os legisladores não entraram em detalhes sobre a ameaça, mas informaram que a carta assinada por Pelosi, Schumer, o chefe do Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados, Adam Schiff, e o vice-presidente do Comitê de Inteligência do Senado, Mark Warner, acompanhava um arquivo com informações confidenciais.

Esses quatro democratas fazem parte do seleto "Grupo dos Oito" entre os legisladores que têm acesso às informações confidenciais do país.

No entanto, os republicanos que integram o grupo não assinaram a carta, e sua divulgação é um indicativo de que o FBI, que apenas informou ter recebido o documento, não acatará as petições.

- Repetição de 2016 -

Acusando o presidente Trump de não fazer o suficiente para combater essa interferência, seu rival democrata na corrida presidencial, Joe Biden, lançou uma poderosa ameaça nesta segunda-feira.

"Eu aviso o Kremlin e outros governos estrangeiros ... Se um governo estrangeiro tentar interferir em nossa democracia, não hesitarei como presidente em responder impondo medidas substanciais e duradouras", disse Biden.

Os serviços de inteligência dos EUA concluíram que, em 2016, Moscou articulou uma campanha de manipulação de mídias sociais para favorecer Trump e prejudicar sua rival democrata, Hillary Clinton.

Também alertaram que houve várias tentativas estrangeiras de invadir o sistema de votação nas eleições de 2018, que serviriam como um "teste" para 2020.

Trump nega essas alegações e não dá muita importância para alertas sobre possíveis interferências nas próximas eleições.

Este ano, várias fontes da área de inteligência afirmaram que há sinais de tentativas de interferência na campanha americana, especificamente divulgando notícias falsas em mídias sociais, provenientes de Irã, China e Rússia.

Neste mês, o diretor do FBI alertou que a China está ampliando os esforços para influenciar as eleições americanas.

"Não é uma ameaça específica sobre as eleições. É algo que ocorre no ano inteiro. Mas certamente tem implicações para as eleições, e (eles) certamente tem preferências", destacou Wray.

Em fevereiro, David Porter, um alto funcionário do FBI encarregado de monitorar a influência estrangeira, alertou que a Rússia estava mais uma vez tentando interferir na campanha, alimentando tensões e divisões.

Nesta segunda-feira, o general Paul Nakasone, chefe do Comando Cibernético dos Estados Unidos, disse que a principal missão de seu departamento e da Agência de Segurança Nacional (NSA) é que as eleições de 2020 ocorram em um ambiente seguro.

"E como vamos conseguir isso? Primeiro despertamos a compreensão dos adversários", afirmou.

O funcionário advertiu que pretende agir antes de qualquer tentativa de interferência.