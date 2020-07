Urso polar pode ser extinto até 2100 por mudança climática, diz estudo

A mudança climática pode levar, até 2100, à quase extinção dos ursos polares, incapazes de se alimentar na ausência de blocos de gelo - alerta um estudo publicado nesta segunda-feira (20) na revista "Nature Climate Change".

Se as emissões de gases causadores do efeito estufa continuarem no mesmo ritmo dos dias atuais, "a queda da reprodução e da sobrevivência colocará em risco a permanência de quase todas as subpopulações até 2100", afirmam os pesquisadores, acrescentando que, mesmo em um cenário mais favorável, a extinção destes animais emblemáticos do Ártico será apenas adiada.