Sudão precisa de ajuda urgente de US$ 283 milhões, alerta ONU

As Nações Unidas fizeram neste domingo um chamado à comunidade internacional para levantar com urgência US$ 283 milhões a fim de ajudar o Sudão em sua luta contra o novo coronavírus e suas consequências econômicas, que ameaçam milhões de pessoas com a fome.

"A Covid-19 chegou ao Sudão quando uma parcela crescente da população lutava para atender às suas necessidades básicas e o sistema de saúde já se encontrava pressionado. Se não agirmos agora, teremos que nos preparar para uma série de tragédias humanas", alertou Gwi Yeop Son, representante da ONU no país.

Tinago Chikoto, subchefe no Sudão do Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU, advertiu hoje que mais de 9,6 milhões de pessoas enfrentam uma situação grave de fome, "a cifra mais importante já registrada no Sudão".

O novo coronavirus já infectou mais de 10 mil pessoas no país, das quais 650 morreram. No começo do mês, famílias sudanesas começaram a receber ajuda financeira do Estado, da qual poderão se beneficiar até 80% dos 42 milhões de sudaneses, segundo o Ministério das Finanças.