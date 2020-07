Sete mortos na Síria em atentado a carro-bomba perto da fronteira turca

Pelo menos sete pessoas morreram e 60 ficaram feridas neste domingo (19) em um atentado no norte da Síria, em um estrada que leva ao posto fronteiriço de Bab al Salam, na fronteira com a Turquia, de acordo com o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

O atentado ocorreu na província de Aleppo, em um território controlado pelo exército turco e forças de apoio locais. A região é frequentemente alvo de atentados e assassinatos, segundo a OSDH.

"Um carro-bomba explodiu em um rotatória que leva à estrada do posto fronteiriço Bab al Salam", explicou à AFP o diretor do Observatório, Rami Abdel Rahman.

"Sete pessoas morreram, entre elas cinco civis, e mais de 60 ficaram feridas, incluindo mulheres e crianças", completou.

O posto fronteiriço de Bab al Salam era um dos pontos de entrada da ajuda humanitária da ONU destinada ao norte da Síria. Foi suprimido como dispositivo da ONU a pedido da Rússia.

Iniciada em 2011, a guerra da Síria é responsável por mais de 380.000 mortes e por um êxodo de milhões de pessoas.