Explosão em central elétrica no Irã

Uma explosão ocorreu neste domingo (19) em uma central elétrica na província de Isfahan, no centro do Irã, informou a agência oficial Irna, acrescentando que equipamentos defeituosos causaram o incidente, que não fez vítimas.

Um "transformador usado (...) da usina termelétrica de Islamabad em Isfahan explodiu por volta das 5 horas da manhã", disse Saïd Mohseni, diretor da companhia regional de eletricidade de Isfahan.

A central conseguiu retomar as operações duas horas depois e o fornecimento de eletricidade em Isfahan não foi interrompido, acrescentou.

Um incêndio também foi declarado neste domingo em uma fábrica de celofane na província do Azerbaijão Oriental, no noroeste do Irã, informou Irna.

Dois bombeiros ficaram feridos, segundo a brigada da província.

Vários incêndios e explosões foram relatados no Irã desde o final de junho.

Duas explosões ocorreram em Teerã: uma perto de um importante local militar na madrugada de 26 de junho e outra em uma clínica em 30 de junho, que matou 19 pessoas.

Uma terceira explosão ocorreu em uma fábrica ao sul da cidade no início de julho, matando duas pessoas.

Um grande incêndio na quarta-feira em um estaleiro no porto de Bouchehr (sudoeste) danificou vários barcos em construção, mas sem causar vítimas.

Esses eventos foram oficialmente apresentados como acidentes, mas muitos iranianos os veem como o resultado de ações israelenses clandestinas.

Israel acusa regularmente a República Islâmica de tentar adquirir a bomba atômica, o que o Irã nega.

Outra explosão ocorreu em 2 de julho no complexo nuclear de Natanz, localizado cerca 250 quilômetros ao sul da capital.

As autoridades, que num primeiro momento falaram de um "acidente", disseram que não revelariam as causas imediatamente por "razões de segurança".