Premier iraquiano viaja aos rivais Arábia Saudita e Irã

O premier iraquiano, Mustafa al-Kazimi, viaja na próxima semana a Arábia Saudita e Irã, em um exercício de equilibrismo com os dois grandes rivais regionais.

A Arábia e o aliado Estados Unidos enfrentam o Irã, país que acusam de querer ampliar sua influência na região. O Iraque, vizinho das duas potências regionais, é foco de tensão entre Estados Unidos e Irã, dois países que mantêm relações estreitas com Bagdá.

Kazimi receberá amanhã em Bagdá o chanceler iraniano, Mohamad Zarif, e, no dia seguinte, viajará à Arábia Saudita com uma comitiva de ministros.

O Iraque, cuja economia está à beira da quebra devido à queda dos preços do petróleo, havia proposto no começo do mês à Arábia Saudita um conjunto de projetos de desenvolvimento em seu território, centrados na energia. As conversas na Arábia devem se concentrar no financiamento dos mesmos, além de outros temas.

Na terça-feira, a delegação iraquiana seguirá para Teerã, onde o premier iraquiano irá se reunir com o guia supremo, aiatolá Ali Khamenei.

Kazimi assumiu o cargo de premier após passar quatro anos dirigindo o serviço de inteligência do Iraque. Ele é considerado um possível mediador dos governos saudita e iraniano. Também é apreciado pelos Estados Unidos, para onde viajará no começo de agosto a fim de dar prosseguimento ao diálogo estratégico entre seu país e Washington, que mantém tropas no Iraque.

Esta seria a primeira visita em três anos de um premier iraquiano à Casa Branca, aonde nunca foi convidado seu antecessor, Adel Mahdi, considerado muito próximo do Irã.