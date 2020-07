Líderes europeus voltam a discutir fundo de recuperação para o pós-covid-19

Líderes da União Europeia voltaram a se reunir neste sábado (18) para discutir a criação de um fundo de 750 bilhões de euros para a recuperação da economia dos países do bloco mais afetados pela pandemia da covid-19. As discussões se iniciaram na sexta (17), mas não houve progresso.



Após as conversas de ontem, o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, afirmou que a atmosfera ficou "mais mal-humorada" ao longo das discussões. Rutte é visto como o líder de um grupo de quatro países, entre os 27 do bloco, que querem atrelar a concessão do socorro à realização de um pacote de reformas por parte dos governos que receberem o auxílio.



De acordo com um diplomata ouvido pela Associated Press, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, propôs uma redução dos subsídios diretos dados no âmbito do pacote, junto com um aumento dos pagamentos que os tomadores do crédito terão de fazer. A proposta foi vista como uma concessão à Holanda.



As discussões foram interrompidas mais cedo para que cada delegação discuta as mudanças. Em paralelo, o porta-voz de Michel, Barend Leyts, afirmou em sua conta oficial no Twitter que o presidente do Conselho iria fazer consultas a líderes. Da primeira rodada, segundo ele, participavam os líderes de Dinamarca, Áustria, Países Baixos, Finlândia, Suécia, França, Alemanha, Itália, Espanha, Portugal e Grécia. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também estava presente.



O principal ponto em discussão é a fiscalização do uso dos recursos, segundo o diplomata ouvido pela AP. Michel propôs uma medida que evitaria que qualquer país pudesse vetar a aplicação do dinheiro por outros governantes. Um outro diplomata, também sob condição de anonimato, afirmou que as mudanças são apenas o primeiro passo no que poderia ser uma longa jornada rumo ao consenso.