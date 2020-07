Jovem morre em protesto por gasolina na Venezuela, denuncia oposição

Um jovem de 18 anos morreu após ser ferido a bala durante um protesto por falta de gasolina em uma pequena cidade insular da Venezuela, denunciaram líderes da oposição e organizações de direitos humanos nesta sexta-feira.

Um aumento do racionamento de combustível em Toas, uma ilha de 9.000 habitantes no estado de Zulia (oeste, na fronteira com a Colômbia) "desencadeou descontentamento e protestos na população, à qual os órgãos repressivos do Estado responderam com tiros, causando a morte a um jovem pescador da região", informou o deputado da oposição Juan Pablo Guanipa.

"Testemunhas responsabilizam oficiais da Guarda Costeira (militar). Exigimos justiça", disse a ONG de direitos humanos Observatório Venezuelano de Conflitos Sociais (OVCS), que divulgou um vídeo no qual um grupo de pessoas é visto carregando nos braços o homem morto.

As autoridades ainda não divulgaram informações sobre o ocorrido.

Zulia, uma região petrolífera que já foi próspera, é afetada pelo colapso dos serviços públicos, com constantes apagões e escassez crônica de combustível.