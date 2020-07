Os preços do petróleo caíram um pouco nesta sexta-feira devido à realização de lucros e a um novo recorde de casos de coronavírus nos Estados Unidos, um sinal difícil para a demanda de petróleo.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em setembro fechou em US$ 43,14 em Londres, queda de 0,5% em relação ao fechamento de quinta-feira.

Em Nova York, o barril de WTI para entrega em agosto perdeu 0,4%, a US$ 40,59.