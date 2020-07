Comunicado do Business Wire :Halliburton

Halliburton (NYSE: HAL), Microsoft Corp. (Nasdaq: MSFT) e Accenture (NYSE: ACN) anunciaram hoje que firmaram um contrato estratégico de cinco anos para aprimorar os recursos digitais da Halliburton na Microsoft Azure.

De acordo com o contrato, a Halliburton concluirá sua mudança para plataformas digitais baseadas na nuvem e fortalecerá as ofertas de seus clientes:

-- aprimorando plataformas em tempo real para operações remotas expandidas;

-- melhorando a capacidade analítica com o Halliburton Data Lake, utilizando aprendizado de máquina e inteligência artificial; e

-- acelerando a implantação de novas tecnologias e aplicativos, inclusive conformidade com SOC2, para a confiabilidade e segurança geral do sistema da Halliburton.

"O acordo estratégico com a Microsoft e a Accenture é um passo importante na adoção de novas tecnologias e aplicativos para aprimorar nossos recursos digitais, aumentar a agilidade dos negócios e reduzir as despesas de capital", disse Jeff Miller, presidente, presidente do conselho administrativo e diretor executivo da Halliburton. "Estamos empolgados com os benefícios que nossos clientes e funcionários obterão com este contrato e com a oportunidade de alavancar ainda mais nossa abordagem de arquitetura aberta para a entrega de software".

"A migração para a nuvem permite que as empresas criem ofertas para clientes que moldam o mercado e gerem resultados comerciais tangíveis", disse Judson Althoff, vice-presidente executivo de negócios comerciais mundiais da Microsoft. "Por meio dessa aliança com a Halliburton e a Accenture, aplicaremos o poder da nuvem para desbloquear recursos digitais que oferecem benefícios para a Halliburton e seus clientes".

O contrato também permite a migração de todos os data centers físicos da Halliburton para o Azure, que oferece serviços de nível corporativo em nuvem em escala global e oferece benefícios de sustentabilidade. A Accenture trabalhará em estreita colaboração com a Microsoft, em conjunto com sua joint venture Avanade, para ajudar na transição dos recursos digitais da Halliburton e aplicativos críticos para os negócios para o Azure. Ela também alavancará sua abrangente estrutura de migração em nuvem, que reúne recursos industrializados, juntamente com ferramentas, métodos e automação exclusivos para acelerar a migração do data center da Halliburton e proporcionar oportunidades adicionais de transformação.

"Construir um núcleo digital e expandir rapidamente os negócios só é possível com uma base sólida na nuvem", disse Julie Sweet, diretora executiva da Accenture. "A Halliburton reconhece que essa base essencial fornecerá as vantagens de inovação, eficiência e talento para fazer as coisas de maneira diferente e rápida. Estamos orgulhosos de fazer parte dessa mudança transformadora, que se baseia em nossa longa história de trabalho com a Halliburton e a Microsoft".

As empresas esperam concluir a migração em etapas até 2022.

Sobre a Microsoft

A Microsoft (Nasdaq "MSFT" @Microsoft) é a empresa de produtividade e plataforma líder do mundo onde o móvel e a nuvem são predominantes e sua missão é capacitar todas as pessoas e organizações no planeta para que possam alcançar mais.

Sobre a Halliburton

Fundada em 1919, a Halliburton é uma das maiores fornecedoras globais de produtos e serviços para a indústria de energia. Com cerca de 50 mil funcionários de 140 nacionalidades operando em mais de 80 países, a empresa ajuda seus clientes a maximizarem valor por todo o ciclo de vida do reservatório; desde a localização de hidrocarbonetos e a administração de dados geológicos até a perfuração e avaliação da formação, construção e conclusão de poços, e a otimização da produção ao longo da vida do ativo. Acesse o site da empresa: www.halliburton.com. Conecte-se com a Halliburton no Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e YouTube.

Sobre a Accenture

A Accenture é uma empresa líder global em serviços profissionais, com ampla atuação em estratégia e consultoria, interatividade, tecnologia e operações, sustentada por capacidades digitais em todos estes serviços. Combinamos experiência ímpar e competências especializadas em mais de 40 indústrias, impulsionadas pela maior rede de centros de tecnologia avançada e operações inteligentes no mundo. Com 513 mil profissionais atendendo a clientes em mais de 120 países, a Accenture traz inovação contínua para ajudar os clientes a aprimorar seu desempenho e criar valor duradouro em suas empresas. Conheça a empresa em www.accenture.com.

