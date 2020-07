Brasil passa de 2 milhões de casos; Texas, Flórida e Califórnia têm salto

O Brasil registrou nesta quinta-feira, 16, o número de 2.012.151 milhões de casos confirmados de covid-19, um aumento de 45.403 novos casos em relação aos números reportados ontem pelo Ministério da Saúde. De acordo com a pasta 76.688 mil pessoas já morreram devido a doença, um avanço de 1.322 óbitos nas últimas 24 horas.



Nos Estados Unidos, o Estado de Nevada registrou o recorde de 1.447 novas contaminações diárias por covid-19, segundo Centro de Controle e Prevenção de Doenças americano (CDC, na sigla em inglês). Com os novos números, o território chega ao total de 31.915 mil pessoas infectadas e 626 óbitos por causa da doença.



Também segundo o CDC, Texas (61,8 mil), Flórida (77,4 mil), e Califórnia (58,1 mil) registraram os principais picos de contaminação da covid-19 na última semana.



Às 19h22, a plataforma online da Universidade Johns Hopkins, nos EUA, informava que 13,6 milhões de casos de covid-19 já haviam sido identificados em todo o mundo, sendo que 586 mil pessoas morreram em decorrência da doença.



Entre as nações com mais casos da doença estão também Índia (968 mil), Rússia (751 mil), Peru (341 mil), Chile (323 mil) e México (317 mil), nesta ordem.