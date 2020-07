Nasa adia lançamento de telescópio espacial James Webb para outubro de 2021

A Nasa anunciou nesta quinta-feira (16) que o lançamento do grande telescópio espacial James Webb, que teve um custo de US$ 10 bilhões, por meio de um foguete Ariane 5 será adiado para 31 de outubro de 2021, em vez de março do próximo ano, por causa da pandemia e de outros desafios de desenvolvimento.

Idealizado na década de 1990, O telescópio foi inicialmente apresentado nos anos 2000, mas inúmeros problemas de desenvolvimento por parte do principal fabricante Northrop Grumman causaram vários adiamentos e custos dobrados para que sua construção fosse finalizada.

"Webb é o observatório espacial mais complexo do mundo e a nossa maior prioridade científica. Trabalhamos duro para seguir avançando mesmo durante a pandemia", informou o diretor científico da NASA, Thomas Zurbuchen.

Por causa do relatório anterior, em junho de 2018, vários funcionários da NASA declararam que valeria a pena "esperar por Webb".

Assim que tiver o seu escudo solar for implantado, o telescópio terá o tamanho de "uma quadra de tênis", e seu espelho principal medirá 6,5 metros de diâmetro, uma dimensão imensa que poderá "detectar o brilho fraco de estrelas e galáxias distantes".

Ele é três vezes mais sensível que o Hubble, lançado em 1990.

Lançado a partir de Kourou, na Guiana Francesa, Webb orbitará o Sol a uma distância de 1,5 milhão de quilômetros da Terra.

Em 2018, seu custo total foi estimado pela NASA em US$ 9,66 bilhões, comparado aos US$ 4,5 bilhões de 2007.