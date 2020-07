Brasil supera 2 milhões de casos do novo coronavírus

O Brasil superou nesta quinta-feira (16) os dois milhões de casos do novo coronavírus e totaliza mais de 76.000 mortes, segundo dados oficiais, que não permitem vislumbrar uma redução próxima da pandemia.

Nas últimas 24 horas, foram registradas 45.403 infecções de COVID-19, elevando o total a 2.012.151, informou o Ministério da Saúde. Também foram reportados 1.322 óbitos, totalizando 76.688.

Desde 16 de maio, foram 24 dias com mais de 30.000 casos novos de coronavírus, com 11 deles superando a casa do 40.000 casos.

Apesar dos altos índices, especialistas garantem que o número oficial de casos está sendo subestimado.

"Dois milhões é um número simbólico, porque não temos testes em massa. Provavelmente há quatro ou cinco vezes mais. As medições mais pessimistas indicam até dez vezes mais", declarou à AFP o infectologista Jean Gorinchteyn, do Instituto Emílio Ribas e do hospital Albert Einstein, de São Paulo.

A média móvel de sete dias se mantém acima dos 1.000 falecimentos diários há cerca de um mês.

O Brasil é o segundo país do mundo em número de casos e mortes por COVID-19, atrás apenas dos Estados Unidos.

A taxa de infecção é de 9.575 pessoas por milhão de habitantes e a de mortes chega a 365 por milhão de habitantes. São números inferiores aos de muitos dos países mais atingidos pelo vírus, mas esconde contrastes regionais em um país de quase 212 milhões de habitantes e dimensões continentais.