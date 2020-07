Ações da Netflix despencam, apesar do aumento de usuários

As ações da Netflix despencaram nesta quinta-feira (16) depois que o principal serviço de entretenimento via streaming divulgou lucros trimestrais relativamente baixos, apesar do aumento no número de assinantes.

A Netflix reportou lucro de US$ 720 milhões em uma receita de US$ 6,1 bilhões no último trimestre, em comparação aos US$ 709 milhões em lucro e US$ 5,8 bilhões em receita contabilizados nos primeiros três meses do ano.

Enquanto isso, o número de assinantes cresceu 10,1 milhões, de acordo com a empresa sediada na Califórnia.

As ações caíram quase 12% nas negociações seguidas da divulgação dos números.