Prisão domiciliar por tráfico de armas a ex-diretores de segurança panamenhos

A justiça panamenha decretou prisão domiciliar para vários ex-diretores de agências de segurança pública por suposto tráfico de armas, informou o Ministério Público nesta quinta-feira.

O juiz Erick González acusou oito pessoas por crimes contra a segurança coletiva sob a forma de posse, tráfico de armas e explosivos, informou o Ministério Público em comunicado, sem citar os nomes dos acusados.

Para seis dos acusados, o juiz estabeleceu a prisão domiciliar como medida de precaução, enquanto os outros dois terão que se apresentar periodicamente às autoridades, acrescentou a nota.

Fontes no caso confirmaram à AFP que entre os detidos e acusados provisoriamente estão os ex-diretores da Polícia Nacional, Omar Pinzón (2014-2018); do Serviço Nacional Aeronaval, Belsio González (2010-2018) e do Serviço Nacional de Fronteiras, Frank Ábrego (2008-2016).

Essas são as três principais instituições de segurança pública no Panamá. Segundo o procurador superior, Emeldo Márquez, os réus "usavam certificados de usuário final para poder importar armas de fogo, incluindo armas de guerra".

No entanto, essas armas estão atualmente na posse de "civis" e não de instituições estatais, disse Márquez.

Na terça-feira passada, esse procurador e o diretor da Polícia, Jorge Miranda, anunciaram a prisão de 19 pessoas por suposto tráfico de armas. Entre os detidos estão Ábrego, Miranda e Pinzón.

Na operação "Fúria", as autoridades realizaram 28 procedimentos de busca nos quais 34 armas de fogo foram recuperadas, incluindo rifles de guerra e mais de 2.000 munições.

"Algumas dessas armas têm um calibre proibido para uso por indivíduos na República do Panamá", disse Márquez.

O ministro da Segurança, Juan Pino, reconheceu que no Panamá "existe um mercado de armas muito grande", onde "até três por dia" são apreendidos.