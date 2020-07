EUA anuncia que fronteiras com México e Canadá ficarão fechadas até 20 de agosto

O secretário do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS), Chad Wolf, anunciou nesta quinta-feira (16) que as fronteiras com o México e o Canadá permanecerão fechadas para a maioria das viagens até pelo menos 20 de agosto para conter o avanço do novo coronavírus.

Wolf, que está provisoriamente no cargo, confirmou as informações divulgadas durante a semana de que o Canadá manteria o bloqueio e disse que Washington renovou a ordem, em vigor há quatro meses, de manter sua fonteira fechada.

Essa confirmação ocorre enquanto os Estados Unidos lutam para controlar a epidemia que deixou mais de 137.000 mortos e superou mais um recorde na quarta-feira, quando foram registrados 67.632 novos casos em um dia.

O DHS "continuará a limitar as viagens não essenciais em nossos pontos de entrada terrestre com o Canadá e o México até 20 de agosto", anunciou Wolf em um tuíte.

No Canadá, autoridades de várias províncias se manifestaram contra a abertura da fronteira com os Estados Unidos para impedir um aumento de casos.

O Canadá registra mais de 8.800 mortes e 108.000 casos e o México excedeu 317.000 infecções, com quase 37.000 óbitos.

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) é encarregado de revisar a situação nos três países a cada 30 dias para verificar se as condições melhoraram o suficiente para abrir as fronteiras.