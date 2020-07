Santuário francês de Lourdes celebra primeira peregrinação virtual mundial

Com a proibição das peregrinações devido ao novo coronavírus, o santuário de Lourdes, no sudoeste da França, celebrou nesta quinta-feira sua primeira peregrinação virtual mundial, que reuniu uma audiência acumulada de cerca de 80 milhões de espectadores, segundo os organizadores.

A maratona ao vivo de 15 horas foi organizada para "comungar com os peregrinos de todo o mundo" e fazer um chamado às doações, segundo o santuário.

Para o evento, batizado de "Lourdes United", houve celebrações e orações em cinco idiomas, transmitidas por TVs católicas e outros canais de todo o mundo, dos Estados Unidos à Indonésia. Também foi programada para a tarde uma transmissão especial de duas horas ao vivo a partir da gruta onde, segundo a tradição católica, a Virgem Maria apareceu para Bernadette Soubirous em 1858.

O santuário de Lourdes é um dos principais centros de peregrinação católicos do mundo. "Este dia, aniversário da última aparição da Virgem Maria em Lourdes, é uma ocasião para todos que estão longe se unirem, embora isso nunca vá substituir o fato de virem em peregrinação", assinalou o monsenhor Olivier Dumas, reitor do santuário.

- 'Edição bem-sucedida' -

Durante o confinamento na França, de 17 de março a 11 de maio, "observou-se que o santuário, fechado ao público, nunca havia tido tanta frequência mundial por todos os demais meios à disposição. Compreendeu-se, então, que é necessário ampliar estes meios", disse o diretor de comunicação do santuário, Mathias Terrier. Paralelamente às transmissões, uma equipe de capelães se encarregou de dialogar nas redes sociais em diferentes idiomas.

O santuário comemorou no fim do dia "a primeira edição bem-sucedida, que deu esperança a milhões de pessoas que vivem do espírito de Lourdes", e citou uma audiência acumulada de 80 milhões de telespectadores. "Foram enviadas mais de 200 mil mensagens de apoio e intenções de oração", assinalou o santuário.

Embora tenha sido reaberto em 16 de maio, Lourdes sofre com o cancelamento de quase todas as peregrinações, muito numerosas durante o verão local. O santuário já não recebe peregrinos individuais.

A peregrinação virtual também foi uma oportunidade de fazer um chamado a doações, uma vez que o santuário prevê um déficit de 8 milhões de euros em 2020. "O local vive quase exclusivamente das doações, principalmente as que são feitas in loco", assinalou Terrier.