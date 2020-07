Petróleo fecha em baixa

Os preços do petróleo caíram nesta quinta-feira em um mercado atento ao fornecimento de volumes em todo o mundo, após a decisão da Opep e seus aliados de manter o cronograma de ajuste da produção.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em setembro fechou em US$ 43,37 em Londres, queda de 0,96% em relação a quarta-feira.

Em Nova York, o barril do WTI em agosto caiu 1,1%, para US$ 40,75.

A Opep e seus aliados reunidos na Opep+ decidiram ma quarta-feira manter a taxa esperada de redução em seus cortes de produção, o que significa um aumento gradual no volume de petróleo liberado no mercado.

Atualmente, com 9,6 mbd, esses cortes atingirão "um total de 8,1 a 8,2 mbd em agosto", disse o ministro da Energia saudita, príncipe Abdelaziz bin Salman, durante uma coletiva de imprensa após a reunião virtual.