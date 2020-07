Governo britânico acusa russos de tentativa de perturbar eleições de 2019

O governo britânico disse nesta quinta-feira que está "praticamente certo" que russos tentaram perturbar as eleições de dezembro, divulgando documentos sobre as negociações comerciais entre Londres e Washington.

As autoridades iniciaram uma investigação para identificar a fonte do vazamento, depois que documentos sobre um possível acordo entre Reino Unido e EUA foram divulgados no Reddit.

"Com base em uma análise abrangente, o governo concluiu que é praticamente certo que atores russos quiseram interferir nas eleições de 2019, espalhando documentos governamentais obtidos ilegalmente na internet", disse o ministro das Relações Exteriores, Dominic Raab, em comunicado enviado ao Parlamento.

Essas acusações ocorrem alguns dias antes da publicação de um relatório sobre a possível interferência russa, especialmente na campanha do referendo que desencadeou o Brexit.

Embora as acusações não sejam diretamente dirigidas ao Kremlin, mancham as relações já frágeis entre o Reino Unido e a Rússia, principalmente depois que o governo britânico atribuiu a Moscou o envenenamento do ex-agente russo Serguei Skripal, na cidade inglesa de Salisbury (sudoeste).