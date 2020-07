Wall Street fecha em alta

Wall Street fechou em alta nesta quarta-feira em um mercado entusiasmado, após resultados trimestrais melhores do que o esperado do banco de negócios Goldman Sachs, e um anúncio na terça-feira pela empresa de biotecnologia Moderna sobre o progresso no desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus.

O principal índice Dow Jones Industrial Average alcançou o quarto dia consecutivo de alta (0,85%) e fechou em 26.870,10 unidades.

O tecnológico Nasdaq subiu 0,59%, a 10.550,49 unidades. O índice ampliado S&P; 500 subiu 0,91%, a 3.226,56 unidades.