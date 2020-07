Nove casos de coronavírus são registrados em times da liga inglesa de rugby

Nove casos de COVID-19 foram detectados entre os jogadores e membros das comissões técnicas das equipes da Premiership, a liga inglesa de rugby, anunciaram seus organizadores nesta quarta-feira.

"A Premiersip Rugby hoje pode confirmar que na segunda-feira 856 jogadores e membros das comissões técnicas dos clubes foram monitorados como parte do programa de detecção de COVID-19. Entre eles, nove pessoas registraram resultados positivos. Entre esses nove, sete são jogadores e dois são membros de comissões técnicas", escreveu a entidade em um comunicado.

As pessoas que testaram positivo terão que se isolar e seguir as atuais recomendações sanitárias, acrescenta a Premiership Rugby.

A liga inglesa deve ser retomada em 14 de agosto e terminar com a final no dia 24 de outubro, com um calendário apertado que forçará os clubes a jogar no meio da semana também.