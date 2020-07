Estados Unidos registram mais 60.971 casos de covid-19, informa CDC

Os Estados Unidos registraram nesta quarta-feira, 15, mais 60.971 novos casos de covid-19, segundo o Centro de Controle de Doenças americano (CDC, na sigla em inglês). Apesar do dado de hoje não ser um novo recorde - atingido na última sexta-feira, 10, quando houve mais 66,2 mil novas infecções -, o país continua experimento um aumento na média semanal de novos casos, ou seja, um novo pico continua se formando.



O antigo pico foi registrado na primeira quinzena de abril, com média semanal de 33 mil casos diários. Depois disso, houve queda, mas desde 14 de junho a curva de novas contaminações sobe sem parar, com sucessivos recordes de novos casos diários. A nova alta tem sido puxada principalmente pelos Estados do Texas, Flórida, e Califórnia.



Ainda de acordo com o CDC, nas últimas 24 horas foram identificadas mais 773 mortes causadas pela covid-19 nos EUA. Agora, o total de óbitos em decorrência do novo coronavírus é de 135.991, enquanto o total de contaminações chegou a 3.416.428 no país, que segue como o líder mundial tanto de mortes quanto de casos, em números absolutos.



Em todo o mundo, contaminados são 13,4 milhões de pessoas



Às 17h30, a plataforma online da Universidade Johns Hopkins, nos EUA, informava que 13,4 milhões de casos de covid-19 já foram identificados em todo o mundo, sendo que 580,5 mil resultaram na morte dos infectados. O Brasil segue como o segundo país com mais casos (1,92 milhão) e também é o vice-líder entre os que mais registram mortes causadas pelo coronavírus (74,1 mil).



Entre as nações com mais casos no total, estão também a Índia (936 mil), a Rússia (745 mil), o Peru (333 mil), o Chile (321 mil) e o México (311 mil).