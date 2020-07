Mortes no mundo pelo coronavírus se aproximam de 580.000

A pandemia do novo coronavírus provocou ao menos 579.938 mortes no mundo desde que o escritório da OMS na China anunciou o surgimento da COVID-19 em dezembro, segundo um balanço feito pela AFP nesta quarta-feira (15), às 16h de Brasília, com base em dados oficiais.

Desde o início da epidemia, mais de 13.407.780 pessoas em 196 países ou territórios contraíram a doença. Dessas, ao menos 7.264.600 estão recuperados, segundo as autoridades.

Esse número oficial de casos diagnosticados como positivos representam apenas uma parte do total de infecções, já que cada país tem uma política para diagnosticar casos. Alguns locais apenas o fazem com pessoas hospitalizadas, e em muitos países pobres a capacidade de diagnóstico é limitada.

Desde as 16h de terça foram registradas 5.392 novas mortes e 214.211 casos em todo o mundo.

Os países que reportaram mais óbitos foram Brasil, com 1.300 novos falecimentos, México (836) e Estados Unidos (787).

O total de mortos chegou a 136.900 nos Estados Unidos, que registraram sua primeira morte ligada a esse vírus no início de fevereiro. O país também reportou 3.465.031 casos. As autoridades da saúde consideram que do total registrado no país, 1.049.098 pessoas estariam curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países com maior número total de mortes são o Brasil com 74.133 óbitos e 1.926.824 casos; o Reino Unido com 45.053 mortes (291.911 casos), o México com 36.327 mortes (311.486 casos) e a Itália com 34.997 mortes (243.506 casos).

Entre os países mais atingidos pela pandemia, a Bélgica tem a maior taxa de mortalidade, com 84 mortes a cada 100.000 habitantes, seguida pelo Reino Unido (66), Espanha (61), Itália (58) e Suécia (55).

A China, sem considerar Hong Kong e Macau, tem um total de 83.611 pessoas infectadas, das quais 4.634 morreram e 78.693 foram completamente curadas.

Nesta quarta-feira até as 16h de Brasília e desde o início da pandemia, a Europa registrou 203.793 mortes (2.879.566 casos), a América Latina e o Caribe 149.597 (3.495.775), os Estados Unidos e o Canadá 145.740 (3.573.752), a Ásia 45.518 (1.860.260), o Oriente Médio 21.364 (957.272), África 13.786 (629.080) e Oceania 140 (12.077).

Esse balanço foi feito a partir dos dados divulgados pelas autoridades nacionais, compilados pelos escritórios da AFP junto a informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Devido a correções feitas pelas autoridades ou à publicação tardia de alguns dados, o aumento nos números publicados nas últimas 24 horas pode não corresponder exatamente ao do dia anterior.