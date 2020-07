Motorista que sequestrou ônibus escolar é condenado a 24 anos de prisão na Itália

Um motorista de ônibus escolar, que sequestrou seu veículo com 51 crianças em março de 2019 para protestar contra a situação dos migrantes no Mediterrâneo, foi condenado a 24 anos de prisão nesta quarta-feira.

O Tribunal Penal de Milão concordou com o pedido da Promotoria, que acusou o motorista "de sequestro com objetivo terrorista".

Ousseynou Sy, um italiano de origem senegalesa, desviou seu veículo para o aeroporto de Milão com 51 estudantes a bordo.

Ele "queria chegar à pista do aeroporto (...) com as crianças que teria usado como escudo e de lá viajar de avião para a África", explicou ele durante um dos primeiros interrogatórios.

Ele justificou seu ato por causa dos muitos migrantes que morreram no Mediterrâneo.

"Eu ouvi vozes de crianças no mar me dizendo: 'Faça algo deslumbrante por nós, mas sem prejudicar as crianças'", disse ele aos investigadores, segundo a imprensa.

Ousseynou Sy foi bloqueado pela polícia antes de incendiar o ônibus.

Todas as crianças conseguiram escapar pelas janelas traseiras quebradas pelos agentes, que foram alertados por duas crianças que estavam no veículo.

Para esses dois adolescentes, Ramy, um egípcio de 14 anos na época, e Adam, um marroquino de 13 anos, que demonstraram uma coragem excepcional durante a tomada de reféns, o governo concedeu a cidadania italiana em junho de 2019.