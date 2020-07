PIB do Japão deve recuar entre 4,5 e 5,7% até abril de 2021

O Produto Interno Bruto (PIB) do Japão deve registrar contração de entre 4,5 e 5,7% entre 1 de abril de 2020 e 31 de março de 2021 devido à crise do novo coronavírus, prevê o Banco do Japão (BoJ).

A instituição financeira previu em abril um retrocesso do PIB de entre 3 5% no mesmo período.

"A economia japonesa provavelmente vai melhorar, e de maneira progressiva, na segunda metade do ano fiscal, mas o ritmo de recuperação será moderado, já que o impacto do novo coronavírus persiste em todo o mundo", afirmou o BoJ em um comunicado.

Para o período 2021/2022, a instituição financeira prevê um crescimento do PIB de entre 3 e 4%. Ao mesmo tempo, o BoJ confirmou a manutenção das taxas de juros em -0,1%.

O BoJ adotou uma série de medidas desde março para aliviar o impacto da pandemia na economia, começando por empréstimos sem juros a empresas.