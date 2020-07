Mortes por COVID-19 passam de 574.000 no mundo

A pandemia do novo coronavírus já causou pelo menos 574.278 mortes em todo o mundo desde que o escritório da OMS na China registrou o aparecimento da doença no final de dezembro, de acordo com um balanço realizado pela AFP baseado em fontes oficiais nesta terça-feira (14) às 16h de Brasília (19h GMT).

Mais de 13.178.180 infecções foram registradas oficialmente em 196 países e territórios desde o início da epidemia, das quais pelo menos 7.096.000 são consideradas curadas.

Esse número de casos diagnosticados, no entanto, reflete apenas uma fração do número real de contágios.

Alguns países testam apenas casos graves, outros fazem testes especialmente para rastrear a doença e muitos países pobres têm capacidade limitada para exames.

Desde a contagem realizada às 16h de Brasília de segunda-feira, 4.217 novas mortes e 172.069 novos casos foram registrados em todo o mundo.

Os países que registraram mais mortes foram o Brasil, com 733 novos óbitos, Estados Unidos (713) e Índia(553).

Os Estados Unidos, que registraram a primeira morte relacionada ao coronavírus no início de fevereiro, são o país mais afetado, com 136.113 mortes e 3.394.033 casos. Pelo menos 1.031.939 pessoas se recuperaram.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 72.833 mortes em 1.884.967 casos, o Reino Unido com 44.968 mortes (291.373 casos), o México com 35.491 mortes (304.435 casos) e a Itália com 34.984 mortes (243.344 casos).

Entre os países mais afetados, a Bélgica registra o maior número de mortes em relação à sua população, com 84 óbitos por 100.000 habitantes, seguida pelo Reino Unido (66), Espanha (61), Itália (58) e Suécia (55).

A China (sem os territórios de Hong Kong e Macau) registra oficialmente 83.605 casos (três novos entre segunda e terça-feira), dos quais 4.634 mortes (sem novas mortes) e 78.674 curados.

A Europa totalizou 203.285 mortes e 2.863.908 casos nesta terça-feira às 16h de Brasília, na América Latina e Caribe são 146.735 mortes (3.424.235 casos), Estados Unidos e Canadá têm 144.947 mortes (3.502.410 casos), Ásia 44.687 mortes (1.819.605 casos), Oriente Médio 21.009 mortes (944.111 casos), África 13.476 mortes (612.088 casos) e Oceania 139 mortes (11.828 casos).

Esse balanço foi feito com base em dados coletados pelos escritórios da AFP junto a autoridades nacionais competentes e com informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).