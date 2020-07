Os preços do petróleo terminaram nesta quinta-feira com o aumento de casos de coronavírus que ameaçam o renascimento da demanda de energia e a perspectiva de um aumento na oferta de petróleo.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em setembro perdeu 2,17%, a US$ 42,35.

Enquanto isso, em Nova York, o barril de WTI para entrega em agosto caiu 3,1%, para US$ 39,62.