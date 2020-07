Chipre autoriza volta do público em eventos esportivos

O governo cipriota autorizou nesta terça-feira a presença de espectadores em eventos esportivos, algo que havia sido proibido como medida de combate à pandemia do novo coronavírus, cujo impacto foi contido na ilha mediterrânea.

Os esportes profissionais ao ar livre e nos estádios, como o futebol, o basquete, o atletismo, a natação e as corridas de cavalo, poderão contar com a presença de público, informou o ministro da Saúde do Chipre, Constantinos Ioannou.

Haverá, porém, medidas para manter o distanciamento social e protocolos de higiene, que serão revelados nos próximos dias.

A liga de futebol cipriota, interrompida em março devido à pandemia, foi definitivamente suspensa em maio. O início da nova temporada está marcado para 21 de agosto.

Chipre registrou 1.005 casos de coronavírus em seu território, com um balanço de 19 mortos. Outras quatro mortes e 113 casos foram registrados na parte separatista do país, ao norte da ilha.