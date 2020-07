AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 7 DE JULHO DE 2020 ATÉ TERÇA-FEIRA, 14 DE JULHO DE 2020

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 7 DE JULHO DE 2020

Mundo

MUNDO - Novo vírus Covid-19 se propaga - (até 31 de Agosto)

América

ESTADOS UNIDOS - Censo realizado a cada 10 anos - (até 14 de Agosto)

BRASÍLIA (Brasil) - Coletiva do Ministério da Saúde - (até 31 de Julho)

Europa

(+) LÉRIDA (Espanha) - Reconfinamento para cerca de 200.000 residentes devido ao ressurgimento da covid-19 - (até 12)

(+) GENEBRA (Suíça) - Coletiva da OMS sobre COVID-19 - 13H00

SAN FERNANDO DE HENARES (Espanha) - Julgamento do coronel salvadorenho Inocente Montano pelo assassinato de padres jesuítas em 1989 - (até 16 de Julho)

PARIS (França) - Comissão Nacional de Inquérito sobre a gestão da epidemia de coronavírus - (até 31 de Dezembro)

GENEBRA (Suíça) - 44ª sessão do Conselho de Direitos Humanos - (até 21 de Julho)

PARIS (França) - Leilão de experiências gastronômicas - (até 12)

PARIS (França) - Ex-agentes da inteligência francesa julgados na China por espionagem - (até 10)

(+) LONDRES (Reino Unido) - Processo de difamação de Johnny Depp contra o jornal The Sun - (até 24)

(+) ATENAS (Grécia) - Menores migrantes não acompanhados transferidos para Portugal -

Ásia-Pacífico

CHINA - Exames de admissão na universidade, após adiamento por coronavírus - (até 8)

(+) HONG KONG (China) - Coletiva de imprensa semanal de Carrie Lam -

QUARTA-FEIRA, 8 DE JULHO DE 2020

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Donald Trump se reúne com o presidente mexicano -

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Producción Agricola Mês Ref: junio - 10H00

Europa

GENEBRA (Suíça) - Prazo para candidaturas para posto de chefe da OMC -

BRUXELAS (Bélgica) - Merkel apresenta programa para presidência alemã da UE - 10H00

LONDRES (Reino Unido) - Primeiro-ministro responde perguntas do Parlamento - 09H00

MOSCOU (Rússia) - 10 anos desde a grande troca de espiões entre EUA e Rússia -

(+) PAYERNE (Suíça) - 10º aniversário do pouso do primeiro voo sem escalas de 26 horas com energia solar da Solar Impulse -

(+) LUXEMBURGO (Luxemburgo) - Tribunal da UE decide sobre importação de carne do Brasil - 07H00

(+) HAMBURGO (Alemanha) - O sindicato IG Metall pede um dia de ação nacional contra cortes de empregos no grupo Airbus - 08H00

QUINTA-FEIRA, 9 DE JULHO DE 2020

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Governo dos EUA divulga dados semanais de pedidos por seguro-desemprego - 10H30

Europa

PARIS (França) - Paris Fashion Week online - (até 13)

BRUXELAS (Bélgica) - Novo chefe do Eurogrupo anunciado -

PARIS (França) - Primeira audiência da comissão especial de inquérito do Senado sobre a gestão da crise da saúde -

SEXTA-FEIRA, 10 DE JULHO DE 2020

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflación - IPCA Mês Ref: junio - 10H00

Europa

(+) ESTOCOLMO (Suécia) - Veredicto de processo contra ex-embaixador da Suécia na China - 07H00

Ásia-Pacífico

(+) SINGAPURA (Cingapura) - Eleições gerais -

Esportes

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Volta dos torcedores aos estádios no Rio -

SÁBADO, 11 DE JULHO DE 2020

América

(+) ORLANDO (Estados Unidos) - Disney World reabre -

(+) PORTSMOUTH (Estados Unidos) - Trump realiza comício ao ar livre -

Europa

SREBRENICA (Bósnia-Herzegovina) - 25º aniversário do massacre de Srebrenica -

Oriente Médio e África do Norte

YAS ISLAND (Emirados Árabes Unidos) - Estreia da série 'Fight Island' do UFC -

DOMINGO, 12 DE JULHO DE 2020

Europa

(+) POLÓNIA - Eleição presidencial - 03H00

(+) SANTIAGO DE COMPOSTELA (Espanha) - Eleições regionais no país basco e na Galicia -

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Oração do Angelus - 08H00

SEGUNDA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 2020

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Retomada das execuções federais -

Ásia-Pacífico

(+) TÓQUIO (Japão) - Produção industrial em maio - 21H50

Esportes

(+) URUGUAI - 90º da primeira Copa do Mundo de futebol - (até 30)

TERÇA-FEIRA, 14 DE JULHO DE 2020

(+) FRANÇA - Dia da Queda da Bastilha, com parada militar cancelada por coronavírus -

(+) VIENA (Áustria) - Relatório mensal da OPEP -

(+) MILÃO (Itália) - Fashion Week online em razão do coronavírus - (até 17)