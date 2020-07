Mais de 530.000 mortos por coronavírus, balanço da AFP às 8h00 de Brasília

A pandemia de coronavírus causou pelo menos 530.865 mortes no mundo desde que a China anunciou oficialmente a aparição da doença em dezembro, segundo um balanço realizado pela AFP neste domingo (5) às 11h00 GMT (8h00 horário de Brasília) com base em fontes oficiais.

Desde o início da epidemia, foram contabilizados mais de 11.296.470 pessoas em 196 países ou territórios que contraíram a doença. Delas, pelo menos 5.895.500 se recuperaram, segundo as autoridades.

Este número de casos diagnosticados positivos reflete apenas uma parte do total de casos, devido às diferentes políticas adotadas pelos países para diagnosticá-los.

Alguns fazem o diagnóstico apenas com os hospitalizados e em muitos países a capacidade de fazer testes é limitada.

Estados Unidos, que registrou sua primeira morte por coronavírus no início de fevereiro, é o país mais afetado em número de mortos e de casos, com 129.676 mortes e 2.839.917 casos. Pelo menos 894.325 pessoas foram declaradas recuperadas pelas autoridades.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são Brasil com 64.265 mortos e 1.577.004 casos, Reino Unido com 44.198 mortos (284.900 casos), Itália com 34.854 mortos (241.419 casos) e México com 30.366 mortos (252.165 casos).

A China continental (sem contar Hong Kong nem Macau) registrou 83.553 infectados, dos quais 4.634 morreram (zero novos mortos) e 78.516 se recuperaram totalmente.

Neste domingo às 11H00 GMT (08h00 Brasília) e desde o começo da epidemia, a Europa soma 199.252 mortos (2.721.295 casos), Estados Unidos e Canadá 138.396 (2.945.234 casos), América Latina e Caribe 126.648 (2.869.221), Ásia 37.862 (1.472.093), Oriente Médio 17.480 (813.851), África 11.094 (464.804) e Oceania 133 mortos (9.972 casos).

Este balanço se baseia em dados das autoridades nacionais coletados pelos escritórios da AFP e com informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).