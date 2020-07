Inglaterra suspende quarentena para viajantes de 73 países e territórios

Os viajantes que chegarem à Inglaterra procedentes de 73 países e territórios, nenhum da América Latina, estarão isentos da quarentena de 14 dias imposta pelo governo britânico - informou Londres nesta sexta-feira (3).

A partir de 10 de julho, aqueles que entrarem no território inglês partindo de locais com baixa taxa de infecção pela COVID-19 não serão obrigados a se isolar, como foi o caso desde 8 de junho para britânicos e estrangeiros.

O governo do premiê Boris Johnson já havia antecipado que Espanha, França, Itália e Alemanha estariam entre esses países. Hoje, foi publicada a lista completa, que inclui ilhas do Caribe, como Aruba, Curaçao, Trinidad y Tobago, Guadalupe e Jamaica.

Essas isenções não se aplicam, porém, às pessoas que chegam ao Reino Unido pela Escócia, País de Gales, ou Irlanda do Norte, regiões autônomas que decidem suas próprias medidas contra a pandemia do coronavírus. Nestes casos, as infrações continuarão sendo punidas com multa.

Também não estão incluídos Estados Unidos, Portugal e China.

"Ao invés de colocar em quarentena aqueles que chegam do mundo inteiro, só colocaremos em quarentena aqueles procedentes dos país onde o vírus, infelizmente, não está sob controle", afirmou Johnson em coletiva de imprensa.

"Eu realmente espero que as quatro nações possam avançar no mesmo ritmo. Isso facilitaria muito as coisas para as pessoas, mas cabe a elas tomarem essas decisões", afirmou o ministro dos Transportes, Grant Shapps, à rede BBC.

O Reino Unido é um dos países europeus mais afetados pela pandemia, com pelo menos 44.000 mortes.

O número de casos está diminuindo rapidamente, e o Executivo foi suspendendo neste mês, gradualmente, as restrições do confinamento imposto em 23 de março passado.

Neste sábado (4), a Inglaterra dá seu maior passo até agora no desconfinamento, com a reabertura de bares, restaurantes, hotéis e "campings", assim como cinemas e museus.

Johnson deve convocar o país a continuar agindo com prudência e responsabilidade, durante uma entrevista coletiva no final da tarde, especialmente depois que a cidade de Leicester, no centro da Inglaterra, teve de retornar ao confinamento esta semana, devido a um aumento significativo de infecções.

"Ainda não estamos fora de perigo. O vírus ainda está conosco, e o pico em Leicester mostrou isso", dirá Johnson, conforme trecho de seu discurso antecipado por Downing Street.

- 'Impulso na indústria do turismo'

A flexibilização da quarentena era uma medida esperada tanto pelo setor de turismo local quanto pelos britânicos, que este ano pareciam resignados a passar as férias de verão em seu país, em vez de voarem para as praias do sul da Europa, ou do Caribe.

Sua imposição irritou as companhias aéreas, com algumas adotando medidas legais contra o governo, e levou outros países a optarem por restrições semelhantes, com base no princípio de reciprocidade.

Patricia Yates, diretora do Visit Britain, escritório de turismo do Reino Unido, recebeu hoje o "impulso oportuno para o setor de turismo no início da alta temporada".

Para a companhia aérea britânica EasyJet, foi um "gesto importante".

Agora, o Executivo de Johnson espera que os países da lista levantem suas próprias medidas restritivas.

"Hoje marca uma nova etapa na reabertura prudente do nosso grande país", afirmou Shapps em um comunicado.

Ele ressaltou, porém, que o governo não hesitará em impor restrições, se o número de casos aumentar nos países que agora estão isentos.

Esse relaxamento da quarentena foi feito de maneira confusa, o que levou a vazamentos contraditórios na imprensa e a mudanças nesses anúncios.

Inicialmente, foram mencionados apenas alguns poucos países do Mediterrâneo, mas as isenções acabaram afetando quase 60 países. Entre elas, estão Japão, Vietnã e Nova Zelândia.