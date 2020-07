Órgão de vigilância financeira do Vaticano alertou sobre 15 casos suspeitos em 2019

A Autoridade de Informação Financeira do Vaticano (AIF), encarregada de monitorar as contas e transações da Santa Sé, alertou sobre 15 casos suspeitos ao Ministério Público do Estado em 2019, informou o órgão nesta sexta-feira (3).

Esse órgão independente no Vaticano recebeu 64 alertas de atividades possivelmente suspeitas.

Três transações financeiras no valor de 240.000 euros (cerca de US$ 270.000) foram suspensas e uma conta bancária de 179.000 euros (cerca de US$ 200.000) foi bloqueada no exterior.

A AIF registrou um aumento no número de casos suspeitos, em comparação aos onze registrados em 2018 e aos oito em 2017.

A maioria dos casos envolve estrangeiros ou empresas estrangeiras, suspeitas de fraude internacional.

A AIF viveu um ano difícil em 2019, quando uma investigação sobre a compra de um imóvel de luxo em Londres pela Santa Sé culminou em uma busca policial em sua sede.

O número dois do órgão foi suspenso do cargo e o presidente da AIF, o suíço René Brülhart, foi demitido.

Devido ao escândalo, a AIF foi suspensa por dois meses de participar de uma rede internacional de troca de informações entre serviços policiais para combater a lavagem de dinheiro.